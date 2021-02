Les défenses aériennes syriennes répondent à «  l’agression israélienne  » près du plateau du Golan – Médias d’Etat

Alvadiem Crème Multi-Défense 150ml

La crème multi-défense a été conçue par le laboratoire Alvadiem pour prévenir le desséchement de la peau, les gerçures et les engelures. Elle hydrate en profondeur vos mains et pieds, elle les protège contre les agressions extérieures (le froid et autres stress climatiques...). Ce sont notamment 3 ingrédients