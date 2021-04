Les décès par surdose de drogue aux États-Unis ont augmenté pendant les verrouillages de COVID-19

Les décès par surdose aux États-Unis ont augmenté au cours de la première moitié de la pandémie de COVID-19, selon les données préliminaires des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Plus de 87200 personnes aux États-Unis sont décédées des suites de surdoses de médicaments, principalement liées aux opioïdes, au cours d’une période de 12 mois allant de septembre 2019 à septembre 2020, selon les données publié mercredi (16 avril). Mais les responsables prédisent qu’il y a probablement eu plus de 3000 décès supplémentaires dus à une surdose qui n’ont pas été officiellement signalés.

C’est le nombre le plus élevé de décès par surdose depuis le début de l’épidémie d’opioïdes dans les années 1990, selon le New York Times . C’est aussi un recul par rapport à la légère baisse des décès par surdose que les États-Unis ont connu pour la première fois depuis des décennies en 2018.

La montée des décès par surdose a commencé dans les mois qui ont précédé la pandémie, mais a ensuite augmenté pendant la pandémie au printemps dernier. Le nombre de décès par surdose de septembre 2019 à septembre 2020 était 28,8% plus élevé que les décès par surdose de septembre 2018 à septembre 2019.

La plus forte augmentation des décès s’est produite en avril et mai 2020, lorsque de nombreux États étaient soumis aux verrouillages les plus stricts, que les gens perdaient leur emploi et que la peur et le stress de la pandémie étaient généralisés, selon le Times.

«Ce que nous avons vu en particulier dans les premiers jours du COVID, mais vraiment à ce jour, c’est que la pandémie a vraiment séparé les gens des services de traitement de la toxicomanie, des services de réduction des risques et des communautés et réseaux qu’ils utilisent pour rester en sécurité et éviter les surdoses. », A déclaré le Dr Jessica Taylor, spécialiste de la médecine de la toxicomanie au Grayken Center for Addiction du Boston Medical Center et professeur adjoint de médecine à la Boston University School of Medicine. Boston 25 Actualités .

L’accès aux services de télémédecine et aux produits pharmaceutiques pour traiter les troubles de la dépendance est essentiel pour inverser la tendance, a déclaré Taylor.

La plupart des surdoses de médicaments sont dues au fentanyl et à d’autres opioïdes synthétiques fabriqués illégalement, mais certains étaient également dus à des médicaments stimulants comme la méthamphétamine, selon le Times. De plus en plus de décès impliquent des combinaisons de médicaments, comme le fentanyl ou l’héroïne mélangés à des stimulants.

« La plus forte augmentation de la mortalité due aux opioïdes, principalement due au fentanyl, concerne désormais les Noirs américains », a déclaré le Dr Nora Volkow, directrice du National Institute on Drug Abuse, lors d’une conférence sur la toxicomanie la semaine dernière, a rapporté le Times. « Et quand vous regardez la mortalité due à la méthamphétamine, il est effrayant de se rendre compte que le risque de mourir d’une surdose de méthamphétamine est 12 fois plus élevé chez les Amérindiens et les autochtones d’Alaska que chez les autres groupes. »

Le nouveau rapport est basé sur les données de la base de données du Système national de statistiques de l’état civil.

