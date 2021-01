Les décès de célébrités peuvent sembler personnels. Voici pourquoi Kobe Bryant nous frappe toujours si fort

Lorsque la légende du basket-ball Kobe Bryant a été soudainement tuée ce jour-là l’année dernière, avec sa fille de 13 ans et sept autres, dans un tragique accident d’hélicoptère à l’extérieur de Los Angeles, un nuage de chagrin s’est installé sur beaucoup d’entre nous d’une manière seulement la mort comme la sienne pourrait.

La perte d’une célébrité peut faire cela – nous faire ressentir une tristesse écrasante pour une personne que nous n’avons même jamais rencontrée, mais émerveillée de loin. Mais avec Bryant, cela a frappé particulièrement fort.

Des icônes comme Bryant semblent «invincibles».

Même les gens qui ne sont pas de grands fans de sport peuvent être aux prises avec le choc absolu qu’une personne si extraordinaire ne vit plus parmi nous. Ces sentiments peuvent être liés à la façon dont nous percevons quelqu’un comme Bryant comme «surhumain».

« Il y a des célébrités et puis il y a des icônes », a déclaré Gayle Stever, professeur de psychologie au SUNY Empire State College qui a écrit le livre « The Psychology of Celebrity », a déclaré AUJOURD’HUI. «Les icônes ont une signification particulière – elles symbolisent quelque chose de plus grand que nature. Être frappé par le fait qu’ils sont fragiles et mortels est un coup dur pour nos mythes culturels sur la célébrité. Dans notre imagination, ils sont invincibles.

Stever a fait référence à la mort d’autres icônes culturelles qui ont envoyé des ondes de choc à travers le monde: la princesse Diana, Michael Jackson et Robin Williams.

«Dans chacun de ces cas, nous regardons une personne qui est plus grande qu’une simple personne», dit-elle.

Nous créons des relations imaginaires avec des célébrités.

Pour ceux qui sont des fans fidèles de Bryant et qui ont suivi de près sa carrière, le chagrin pourrait provenir de ce que la psychologie appelle une relation parasociale, ou une fausse connexion unilatérale avec une personne ou un personnage que vous ne connaissez pas vraiment. C’est le même phénomène qui se produit lorsque nous sommes attachés à une personne fictive. (Vous êtes-vous déjà senti bouleversé par la mort d’une émission de télévision ou d’un personnage de livre?)

« Même si nous savons cognitivement que ce n’est pas vraiment une relation, nous avons toujours l’impression que nous sommes proches de cette personne », a déclaré Jaye L. Derrick, professeur de psychologie sociale à l’Université de Houston.

Stever a ajouté que les médias sociaux peuvent jouer un rôle important dans le développement de ces relations parasociales. Pensez à toutes les fois où les gens interagissent avec les messages d’une célébrité, dont certains tirent le rideau sur leur vie personnelle. Mais la célébrité ne rend généralement pas la pareille en regardant les messages des fans.

«Je dirais que nous en savons plus sur les célébrités que nos voisins et les personnes avec lesquelles nous travaillons», a déclaré Stever. «Si mon voisin mourait, je me sentirais mal. Mais je ne ressentirais peut-être pas le même niveau de connexion si je ne connaissais pas cette personne aussi bien que ma célébrité préférée.

Kobe Bryant embrasse une jeune Gianna après que les Lakers aient battu l’Orlando Magic pour remporter le championnat de basket-ball NBA 2009. Hans Deryk / .

Bryant était un héros du basket. C’était aussi papa.

L’ancien Laker restera certainement dans les mémoires comme l’un des plus grands basketteurs de tous les temps. Mais à la suite de sa mort, son dévouement envers ses enfants est également venu au premier plan. Il laisse derrière lui un double héritage: il était un «surhumain» dont les talents athlétiques le faisaient paraître plus grand que nature et il était aussi un papa régulier qui voulait juste encourager ses enfants en marge comme nous tous.

« (Les gens) pensent qu’ils ressemblent en quelque sorte à cette personne ou qu’ils admirent simplement cette personne ou cette personne pourrait simplement être une figure ambitieuse », a déclaré Stever. « Je pense que Kobe Bryant pourrait être beaucoup de ces choses. »

Avoir cet aperçu de sa vie de père «l’humanise», a déclaré Derrick. «Il y a une raison pour laquelle les gens sont attirés par les images de ‘célébrités sont comme nous’ dans les magazines.

Stever a fait écho à ce sentiment, affirmant que nous sommes attirés par les personnes que nous trouvons comparables.

«Ensuite, lorsque nous perdons quelqu’un comme ça, la perte se fait sentir doublement», dit-elle. «Parce que non seulement il était un super-athlète emblématique, il était aussi une personne de la famille à raconter.»

Nous pleurons également la perte des contributions d’une célébrité.

En fin de compte, la mort d’une célébrité qui a créé un héritage en étant excellente dans son métier est difficile. Pensez à Heath Ledger, Robin Williams et Anthony Bourdain. Nous avons adoré les voir faire ce qu’ils font de mieux. Avec une personne comme Bryant, qui a également eu un impact sur le monde d’autres manières – en tant que père, en tant qu’humanitaire, en tant que bon samaritain – c’est encore plus difficile.

«Il y a un niveau auquel le travail qu’ils ont fait – c’est un tout autre niveau de perte», a déclaré Stever. «Qu’est-ce que Kobe Bryant aurait pu faire dans sa carrière de basket-ball post-actif en termes de philanthropie, en termes de commentateur? Qu’avons-nous perdu maintenant qu’il est parti?