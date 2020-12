Les déceptions de 2020 dans le jeu vidéo clé 45Secondes.fr

Nous ne sommes généralement pas très pointilleux, mais il y a des choses qui touchent notre morale. Nous l’incarnons donc avec nos déceptions 2020.

Coupable, si le bien est dit, il faut aussi dire le mal. Il n’y a pas longtemps, nous vous avons parlé des jeux 2020 qui étaient notre GOTY personnel. Pour cette raison, et pour ne pas perdre l’habitude après l’année dernière, nous allons un peu remuer la terre en vous racontant les jeux qui nous ont fait dire « mec, tu étais cool avant ». Installez-vous confortablement pour voir les couteaux voler, le Déceptions 2020.

Topofreeman claque ses doigts

Je vais d’abord dire que pour que quelque chose vous déçoive, vous devez avoir de grands espoirs. Je clarifie cela car mon fiasco de ce 2020 n’est pas vraiment un mauvais match, mais mes attentes et je crois que celles de beaucoup de gens ont fait des ravages. Donc mon jeu vidéo Razzie cette année va à Les Avengers de Marvel.

Et c’est que le retour des héros les plus puissants du monde était un titre tant attendu. Pouvoir se retrouver avec nos amis, chacun avec son personnage préféré, était très drôle, et dans une large mesure c’est le cas. Le problème est qu’au-delà de la campagne, le jeu est assez répétitif. Il n’est pas normal qu’après les problèmes de Destiny ou de Division à leurs débuts ou la débâcle de Anthem, Crystal Dinamics et Eidos n’aient pas appris leur leçon.

Ces types de jeux en tant que service ont besoin de contenu, ni plus, ni moins. Et pas seulement sous la forme de nouveaux personnages, lesquels de ceux que nous avons déjà la confirmation. Événements hebdomadaires, raids, missions spéciales … Tout ce qui est minimalement intéressant et nouveau devrait apparaître régulièrement. J’espère qu’avec le temps, le titre continuera de s’étendre, car comme je l’ai dit au début, ce n’est pas mal du tout. Nous vous laissons l’analyse ici.

Daniel dit ce qui se passe de la 5G après cela

Pour la déception de l’année … j’ai beaucoup douté entre Watch Dogs Legion et Cyberpunk 2077, mais la vérité est que du premier je n’attendais pas grand chose et du second j’attendais peu. Alors oui, ma déception de l’année a été Cyberpunk 2077. Ce n’est pas un mauvais jeu, je me suis amusé avec et je le recommanderais même une fois qu’il aurait été corrigé, mais cela ne m’empêche pas d’attendre beaucoup, beaucoup plus de ce jeu. J’ai demandé aux créateurs de The Witcher 3 un meilleur jeu, avec un bon rôle avant tout et une belle histoire. Et ni l’histoire n’est mémorable malgré la façon dont elle est bien racontée et ni le rôle n’est à la hauteur de la tâche, pas même proche. J’ai dit, un jeu qui est loin de ce qu’on nous avait promis … autant que je l’ai aimé.

Arthas n’est pas à la hauteur de la tâche, et Marcos le sait

2020 a été une année difficile pleine de déceptions, si nombreuses que même dans l’industrie du jeu vidéo, il m’est difficile de choisir celle que je choisirai la plus décevante. Cyberpunk 2077 serait un excellent candidat, mais comme je l’aime vraiment malgré tous ses problèmes, j’ai décidé de le sauver (par les cheveux). Donc, après de longues délibérations, le fiasco de cette année va à WarCraft III Reforged.

Ce que Blizzard a fait avec ce « remake » n’a aucun salut de Dieu. Prendre un jeu si légendaire et important pour l’histoire du médium et le gâcher au point que même les cinématiques de l’original – un jeu d’il y a près de 20 ans – semblent mieux, c’est fondre en larmes. D’autant plus si nous voyons que toute l’infrastructure multijoueur a été chargée sur la plate-forme Battle.net elle-même, rendant de nombreuses cartes communautaires inutiles après tant d’années de fonctionnement.

Blizzard a été couronné comme l’un des pires développeurs de 2020 et WarCraft III Reforged est une lettre écarlate que les joueurs ne pardonneront jamais.

Fini les contes de fées pour Juan Pedro

Avec cela je l’ai beaucoup plus clair, mon fiasco de l’année va à Conte de fées. Je dois dire à propos de ce jeu que lorsqu’ils ont annoncé sa sortie sur PlayStation 4 j’étais même excité, j’ai toujours voulu entrer dans la série mais je n’ai jamais trouvé le moment et j’ai bien dit, le jeu partira de 0 et cela m’encouragera à continuer l’histoire … #Spoiler parce que ça va être que non.

Non seulement cela part de la seconde moitié du manga, qui étant le premier jeu à être commercialisé en Europe est une grave erreur car cela n’incite pas du tout, ceux qui ne connaissent toujours pas la saga, à s’enquérir de leur monde. Sinon aussi à cause de la mauvaise exécution du jeu.

Des missions annexes répétitives, des graphismes plutôt médiocres (surtout les scénarios) donnent au final le sentiment de jouer dans une autre génération.

Anastasio tue les Valkyries avec des flèches

Assassin’s Creed Valhalla Il a laissé un goût doux-amer dans ma bouche. Odyssey semblait être très amusant et un environnement qui nous invitait à jouer davantage. Avec Valhalla, le contraire m’est arrivé. L’histoire MEH, les missions MEH. Je n’aimais pas vraiment ça …

Microsoft et Sony, mauvais, très mauvais pour Víctor Ayora

Les plus carrés choisiront sans hésitation Cyberpunk 2077. Ils auront raison. Je ne vais pas justifier le plus gros raté de mémoire depuis des années. Mais je ne veux pas qu’un mauvais lancement éclipse le désastre communicatif vécu avec la nouvelle génération de consoles. Nous pouvons abandonner le prix et la date annoncés avec peu de temps, mais il n’est pas acceptable que des dizaines d’événements inutiles aient été programmés tout au long de 2020, dans lesquels rien n’a même été précisé. Sony, tant pis. De Microsoft, je n’ai rien entendu. Un jour, tous les jeux étaient sortis sur One et le lendemain aucun. Impressionnant. On ne parle même pas mieux de stock …

Pas d’étoiles dans le ciel pour Isaac

Et si dans le précédent il m’était difficile d’en choisir un, ici aussi, vu que je ne trouvais pas ce titre qui disait « Bon sang, j’attendais quelque chose de plus, je chie sur tout, allez b … m …, à la course, je vais jouer Sensationnel « . Regardez que, à la demande générale, il y en a beaucoup, comme Cyberpunk 2077 ou Avengers, mais ces deux-là ne me déplaisent pas vraiment. Je pointe plutôt vers Impact Genshin, comme ça pour le visage (tu ne sais pas pour le moment, mais j’ai un couteau manipulé par Zesler derrière mon dos).

Et pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, ici où vous me voyez, je donne beaucoup aux jeux de style gacha, principalement (sinon complètement) sur les téléphones mobiles. C’est pourquoi j’ai été attiré par ce titre, auquel j’ai beaucoup donné au début. Cependant, le gameplay qu’il avait ne m’a pas convaincu, les taux d’apparition des invocations étaient littéralement les pires de tous les jeux de gacha que j’ai essayés (et il y en a beaucoup) et l’histoire ne m’a pas plu. Mais beau est un moment. Ce n’est pas un mauvais match, mais il n’a pas répondu à mes attentes.

Tu n’as plus de cadeaux, Ana

Dire ça va blesser mon âme. Et cette année, contrairement à la précédente, mon fiasco ne m’a pas tellement énervé. Mais bon, comme le dit le camarade Topo, si vous vous attendez à plus d’un titre et que vous avez des attentes plus élevées, c’est là que certaines déceptions surviennent. Et le plus gros vient lorsque vous êtes fan d’un produit. Cela, je ne le veux pas, joue un tour. Ce qui est juste ce qui m’est arrivé La justice de mon héros 2.

Je suis un grand fan de My Hero Academia, et après un premier jeu qui avait ses défauts, mais qui était divertissant, j’en attendais beaucoup. L’équilibre des personnages pour ne pas rendre ceux à distance terriblement injustes, un mini-jeu idiot pour casser des choses … J’espérais, peut-être, que cela prendrait le sillage de nombreux Naruto Shipudden avec le passage des livraisons, mais en l’appliquant désormais. Après tout, l’entreprise savait déjà comment cela se passait, ce que cela leur coûtait. Eh bien, cela semble beaucoup. C’était trop clone du précédent, et mon cœur de fan s’est un peu brisé. Mais je vais m’en remettre. Plus Ultra et toutes ces choses qu’ils disent.