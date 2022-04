Les débuts prévus d’America Chavez dans Spider-Man: No Way Home Revealed

America Chavez de Xochitl Gomez devrait faire ses débuts dans le MCU avec le prochain Doctor Strange dans le multivers de la folie. Elle rejoindra Strange, Wanda et d’autres dans leur aventure dangereuse et potentiellement mortelle à travers le multivers. Cependant, The Hollywood Reporter rapporte que le personnage faisait auparavant partie du Pas de retour à la maison ensemble en plus de Doctor Strange de Benedict Cumberbatch.

Dans le film, il aurait été Chavez d’aider les trois Spider-Men dans leur quête pour guérir les méchants multiversaux, en utilisant ses pouvoirs magiques pour ouvrir des portails, tout comme Ned Leeds de Jacob Batalon l’a fait dans le montage final du film. Dans le film, Ned met la main sur l’anneau de fronde que Peter Parker de Tom Holland vole à Strange. Ned utilise ensuite l’anneau pour ouvrir des portails afin de retrouver Peter après sa bataille avec le Green Goblin et la mort de sa tante May. Cependant, les deux fois, il ouvre des portails aux mauvais Peter (s), devenant finalement la clé de l’introduction de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans l’univers cinématographique Marvel.

Les nouveaux pouvoirs magiques de Batalon se sont également révélés utiles lors de la confrontation finale à la Statue de la Liberté, au cours de laquelle Strange a donné à Ned un signe de tête curieux sur sa capacité à ouvrir les portails. Cependant, cela aurait pu être America Chavez si les plans originaux avaient fonctionné, qui ont récemment été révélés dans une image d’art conceptuel.

Plus tôt, Doctor Strange dans le multivers de la folie devait sortir avant Spider-Man : Pas de retour à la maison, tandis que Chavez de Gomez a été confirmé pour faire ses débuts dans le premier. Si cela avait fonctionné, l’apparition de Chavez dans Pas de retour à la maison aurait eu du sens, alors que Marvel aurait déjà expliqué ses origines dans Multivers de la folie. Mais, une fois les plans de Multivers de la folie changé, Marvel a probablement décidé de couper l’apparence de Chavez de Pas de retour à la maison. Multivers de la folie a encore été retardé à sa date de sortie actuelle en raison de reprises, ce qui a entraîné la suppression du rôle de Gomez dans le film.

Cependant, ressemble à des plans pour Pas de retour à la maison a finalement fonctionné parce que les gens aimaient et appréciaient le rôle plus important de Jacob Batalon dans le film. Sa capacité à faire de la magie a également ouvert des chances à son personnage de prendre une tournure mystique à l’avenir et les références à Hobgoblin ont également taquiné la transition de Leeds vers le méchant.

Plus tôt lors de sa marche sur le tapis rouge à Shang-Chi et la légende des dix anneaux premiere, Gomez, a parlé de son enthousiasme à jouer Chavez et à rejoindre le MCU. Dit-elle,

« Eh bien, je ne peux pas en dire trop – surtout depuis que Kevin [Feige] c’est comme ici ; Mais ce que je peux dire, c’est que je suis très excité pour le film [Doctor Strange 2] à sortir, et je suis vraiment ravi que les gens voient mon travail à l’écran. Je veux dire, j’ai vraiment mis tellement de travail là-dedans et j’en suis vraiment, vraiment, tellement fier. Et j’ai juste hâte qu’il sorte. Je suis juste excité d’être ici, numéro un ! Et je suis tellement fan de Marvel en général, donc être ici, c’est comme… Je tremble juste d’être ici et d’être invité, ah ! »

Marvel Studios a très bien perfectionné le talent de Ned pour les pouvoirs magiques dans le Homme araignée troisquelle, et maintenant Gomez a l’occasion idéale de faire ses débuts glamour dans le multivers Marvel avec Multivers de la folieapportant de graves changements dans la continuité du MCU.





Doctor Strange dans le multivers de la folie sort le 6 mai 2022. Réalisé par Sam Raimi et écrit par Michael Waldron, le film met en vedette Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez et Patrick Stewart.





