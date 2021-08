Les débuts d’Ironheart taquinés dans Black Panther: Wakanda Forever Set Photo

Suite à la nouvelle passionnante selon laquelle Riri Williams AKA Ironheart sera introduite dans l’univers cinématographique Marvel dans la prochaine suite Black Panther: Wakanda Forever, une nouvelle image de plateau a encore taquiné les débuts du personnage sur grand écran. Il a été rapporté hier que Riri Williams figurera dans le Panthère noire suivi avant d’être dérivé dans sa propre série Disney +.

Prise lors du tournage à Worchester, Massachusetts, l’image montre plusieurs véhicules transportés sur le plateau, l’un portant une étiquette indiquant « Cambridge ». Pour ceux qui ne le savent pas, Cambridge Massachusetts est l’emplacement du Massachusetts Institute of Technology, l’école que fréquente Riri Williams, utilisant des ressources pour éventuellement construire un costume similaire à celui d’Iron Man et devenir le super-héros Marvel, Ironheart.

En raison d’être représenté par Judas et le Messie noir star Dominique Thorne, il a maintenant été révélé par le grand patron de Marvel Studios Kevin Feige que Riri Williams fera ses débuts dans Panthère noire : Wakanda pour toujours, avec l’actrice en train de filmer la suite.

« Nous tournons Panthère noire : Wakanda pour toujours, en ce moment, et le personnage de Riri Williams, vous vous rencontrerez d’abord dans Black Panther 2″, a déclaré Feige dans une interview entourant la sortie du prochain épisode de MCU. Shang-Chi et la légende des dix anneaux. « Elle a commencé à tourner, je pense, cette semaine avant sa série Ironheart. »

Le personnage de Riri Williams AKA Coeur de pierre a été créé en 2016 par les écrivains Brian Michael Bendis et l’artiste Mike Deodato, et est un étudiant en ingénierie de 15 ans et un super-génie certifié, qui fabrique une armure similaire à celle de la légende Marvel Iron Man. Après avoir entendu parler de son accomplissement, elle est convoquée par Tony Stark, qui décide qu’il approuvera sa décision de devenir une super-héroïne. La prochaine série Disney + devra apporter quelques modifications à son origine, avec la mort de Stark et tout, et il est possible que Riri décide de reprendre le flambeau comme moyen de l’honorer.

Les Coeur de pierre la série n’a pas encore de date de sortie, mais nous savons que Chinaka Hodge est à bord en tant que scénariste en chef et que la série comprendra six épisodes.

Pour ce qui est de Panthère noire : Wakanda pour toujours, les détails de l’intrigue sont généralement gardés secrets, mais un rapport récent a prétendu révéler les grandes lignes du film et qu’une guerre entre la légendaire ville sous-marine d’Atlantis et Wakanda serait au cœur de l’histoire. « Wakanda et Atlantis sont des civilisations cachées dotées d’une technologie de pointe et de capacités militaristes accrues qui ont décidé de se séparer du reste du monde pour leur propre sécurité et, d’une certaine manière, par peur », commence la ligne de connexion. « Wakanda craignait que sa technologie ne soit maltraitée. Atlantis craignait que les habitants de la surface ne viennent profaner la ville mythique comme ils l’ont fait il y a tant d’années. Et pourtant, leurs peurs s’intensifient encore lorsque ces deux nations autrefois cachées s’affrontent. Le Wakanda et l’Atlantide ont une histoire étonnamment entrelacée. Wakanda est le seul comté au monde à avoir accès au vibranium. Cependant, des rumeurs sur son pouvoir se sont répandues dans le monde entier, et le père humain de Namor a été envoyé à la recherche de ce matériau rare en Antarctique… »

Réalisé par Ryan Coogler, qui a co-écrit le scénario avec Joe Robert Cole, Panthère noire : Wakanda pour toujours met en vedette Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke et Angela Bassett, les créatifs derrière le film prévoyant de rendre hommage à l’acteur principal décédé Chadwick Boseman à un titre ou à un autre. Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait sortir aux États-Unis le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.

Sujets : Black Panther 2, Ironheart