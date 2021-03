Les débuts de Zack Snyder dans la Justice League ont provoqué le crash de HBO Max

Zack Snyder’s Ligue de justice est enfin là. Après plusieurs années d’attente et de demande refoulée de la part des fans de DC, le très attendu Snyder Cut est arrivé sur HBO Max, ainsi que sur d’autres plateformes et plateformes de streaming, à travers le monde. Il s’avère que la demande pour le film était assez élevée car les utilisateurs de divers pays ont signalé que HBO s’était écrasé pour eux alors qu’ils essayaient de diffuser le film.

Le site Downdetector a vu un énorme pic de problèmes signalés avec HBO Max à l’époque. Justice League de Zack Snyder a fait ses débuts à minuit PDT et à 3 h HE. Sans surprise, le pic sur Downdetector s’aligne avec le temps de sortie. Il semble que bon nombre de fans aux États-Unis aient décidé de rester éveillés jusqu’aux petites heures du matin pour regarder l’épopée de super-héros de quatre heures de Snyder. À tel point que les utilisateurs ont signalé avoir des problèmes avec le flux. La plupart des rapports semblent être liés au flux, pas au point que l’application elle-même plante.

Les abonnés de HBO en Asie auraient également des problèmes. Le compte HBO Go Asia a révélé que les utilisateurs rencontraient également des problèmes pour diffuser le Snyder Cut. Les problèmes ont été imputés à une énorme augmentation du trafic en raison de la sortie du film. Un message partagé sur le compte Twitter se lit comme suit.

« HBO GO connaît une augmentation du trafic sans précédent. Nous travaillons sur une solution. Pour la légion de fans qui essaient de regarder, nous sommes vraiment désolés de vous avoir laissé tomber en cette période passionnante. Nous apprécions votre patience. »

Peu de temps après, le compte a fourni une mise à jour disant: « Le service HBO GO a repris. Merci beaucoup d’avoir attendu! Nous continuerons à faire en sorte que tout le monde puisse profiter du film. » Bien que cela n’ait peut-être pas été idéal pour ceux qui essayaient d’être parmi les premiers à regarder cette version très médiatisée de Ligue de justice, c’est un bon signe pour Warner Bros. Ils ont investi quelque part dans le voisinage de 70 millions de dollars, frais de marketing non compris, pour donner vie à la vision de Zack Snyder. Cela s’ajoute au budget de 300 millions de dollars annoncé pour la version théâtrale, sortie en 2017.

Joss Whedon est intervenu à l’origine et a supervisé de nombreuses réécritures et reprises après le départ de Zack Snyder du projet. Le film résultant ne correspondait pas à distance à la vision originale de Snyder. Ce n’était pas non plus un grand succès au box-office, donc investir autant d’argent plus était un gros pari. Les premiers signes indiquent que cela porte ses fruits.

Non seulement cela fournit un énorme coup de pouce à HBO Max, qui cherche à rivaliser avec Netflix et d’autres dans le jeu de streaming, mais les critiques ont été bien meilleures cette fois-ci. Au moment d’écrire ces lignes, le film détient une cote d’approbation critique de 78% sur Rotten Tomatoes, pour aller avec une note d’audience stellaire de 97%. Zack Snyder’s Ligue de justice est disponible dès maintenant via l’application de streaming HBO Max.

