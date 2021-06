Les débuts de Ryan Reynolds à Deadpool arrivent à Disney + cette semaine

Ryan Reynolds’ Dead Pool n’a pas toujours été tout à fait le personnage que les fans ont appris à aimer. Sa première apparition en tant que Wade Wilson dans X-Men Origins: Wolverine, qui arrive sur Disney + ce vendredi dans le cadre de la collection Marvel Legacy, ne peut être décrit que comme décevant. Non seulement cela, mais il a été si mal reçu que l’on se demande comment ils ont transformé le personnage pour créer un tel succès monstre avec ses débuts en solo 7 ans plus tard. L’arrivée de X-Men Origins: Wolverine sur la plate-forme de streaming de Disney donne à tout le monde une autre chance de voir à quel point une introduction était mauvaise.

Il convient de souligner que l’introduction lugubre du Merc with a Mouth n’est reconnue par personne plus que Ryan Reynolds lui-même. Sur la piste de promotion de sa première sortie complète en tant qu’anti-héros, l’acteur canadien a déclaré au magazine GQ qu’il n’aimait vraiment pas la façon dont Deadpool était écrit dans le X Men prequel, mais il s’est senti obligé de pouvoir jouer le personnage. « La conversation à l’époque était: » Si vous voulez jouer à Deadpool, c’est votre chance de le présenter. Et si vous ne voulez pas le présenter de cette façon, nous demanderons à quelqu’un d’autre de le jouer « », a-t-il déclaré. la publication.

Il y avait quelques facteurs extérieurs à considérer, tels que Reynolds étant forcé de plus ou moins improviser son dialogue pendant qu’ils filmaient en raison de la grève des scénaristes. « Je veux dire, dans les directions de la scène, il a juste dit: ‘Deadpool se présente, parle très vite et fait beaucoup de blagues' », a-t-il ajouté, se rappelant des problèmes avec le look de Wilson plus tard dans le film qui ne l’ont vraiment pas fait. ne suivez pas le matériel source. « Cela a complètement abandonné tout canon et raison et il a fini par être cette abomination de Deadpool qui était comme Barakapool, avec sa bouche cousue et des lames étranges qui sortaient de ses mains et ces étranges tatouages ​​et des trucs comme ça. »

Comme c’est la norme avec les films très attendus, les fuites avant la date de sortie officielle offrent – si on peut l’appeler ainsi – aux fans un aperçu Dead Pool, et il est sûr de dire que cela ne s’est pas vraiment bien passé. Il y avait suffisamment de fans de Marvel bouleversés, qui avaient attendu de nombreuses années que l’icône à la gueule bruyante apparaisse à l’écran, que Reynolds se souvenait même du chef du studio qui l’avait appelé et exigeait qu’il « monte dans un avion pour reprendre la fin du film » . Reynolds admet que sa réponse n’était probablement pas aussi cool et recueillie qu’elle aurait pu l’être, commentant: «J’étais un crétin, parce que je me disais: ‘Je vous l’avais dit.’ Je suis toujours en colère, parce que je me souviens avoir dit: ‘Vous savez, il y a plus de fans de Deadpool que vous ne le pensez, et ils ne seront pas satisfaits de ça.’ «

Il s’est avéré qu’il était tout à fait dans son droit d’avoir un moment « Je vous l’avais dit », et il a été prouvé qu’il avait raison quand il a finalement été autorisé à apparaître comme le personnage correctement. Dead Pool est arrivé en 2016 à une énorme réponse des fans de bandes dessinées qui ont transformé la sortie de super-héros classé R en un monstre d’un milliard de dollars et ont immédiatement obtenu une suite, ce qui a rapporté un montant égal mais avec un budget beaucoup plus élevé.

Récemment, des discussions sur la façon dont Deadpool peut être incorporé dans L’univers cinématographique de Marvel ont augmenté, et ce n’est vraiment qu’une question de temps jusqu’à ce que cela se produise. On craignait que Disney pense que la franchise vulgaire et violente ne cadrait pas avec sa vision globale de Marvel, mais parfois même Disney ne peut pas nier ce que les chiffres financiers leur disent.

Sujets: Deadpool, X-Men, Wolverine, Disney Plus, Streaming