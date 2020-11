Les débuts d’Antonio Brown à Bucs reçoivent un traitement hilarant

Le premier match d’Antonio Brown avec les Bucs s’est avéré être une explosion dans l’autre sens.

La nuit dernière était censée être un match énorme pour les Buccaneers de Tampa Bay alors qu’ils affrontaient les Saints de la Nouvelle-Orléans dans un match de rivalité divisionnaire massif. En fin de compte, Tom Brady a connu l’un des matchs les plus épouvantables de sa carrière, tandis que les Saints ont remporté une victoire éclatante de 38-3. Ce n’était pas la nuit que les Buccaneers s’attendaient à avoir, surtout compte tenu de l’ajout d’Antonio Brown qui était dans l’alignement pour son premier match dans la NFL depuis septembre 2019. Ce qui a rendu ce match si difficile pour Brady et les Bucs était le fait que la défense des Saints était partout sur le terrain et limogé Brady à plusieurs reprises. Quant à AB, eh bien, il n’a attrapé sa première passe qu’en seconde période et a terminé le match avec trois réceptions pour 31 verges. Mike Ehrmann / Getty Images Bien sûr, les fans attendaient beaucoup plus de Brown, mais quand on considère qu’il s’agissait de son premier match avec l’équipe, il ne devrait pas être si surprenant qu’il ne soit pas jeté à cela souvent. AB a encore beaucoup à apprendre en ce qui concerne l’attaque des Bucs et cela peut prendre quelques semaines avant qu’il ne se transforme en une grosse menace en attaque. En ce qui concerne la sphère Twitter, eh bien, de nombreux mèmes volaient hier soir alors que les fans réagissaient au premier match d’AB. Certains se demandent si AB aura la patience de faire face à cette équipe de Bucs, d’autant plus que son premier match a été une explosion. Vous pouvez consulter certaines de ces réactions ci-dessous.