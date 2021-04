Les débris du lancement de la fusée SpaceX tombent sur une ferme dans le centre de Washington

Ce récipient sous pression, qui provenait du deuxième étage d’une fusée Falcon 9, est tombé sur une ferme du centre de Washington, ont rapporté les autorités locales le 2 avril 2021. (Crédit d’image: Sheriff du comté de Grant / Twitter

Un morceau de débris d’un lancement de SpaceX s’est retrouvé sur la ferme de quelqu’un dans le centre de Washington, ont rapporté les autorités locales vendredi 2 avril – environ une semaine après que la chute de débris de fusée ait déclenché des rapports sur des « étoiles filantes » dans le nord-ouest du Pacifique américain.

Selon le bureau du shérif du comté de Grant, l’objet récupéré semble être un récipient sous pression composite suremballé, ou COPV, appartenant au deuxième étage de la fusée Falcon 9 lancée le 4 mars depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, dans le cadre d’une mission baptisée Starlink. 17.

« SpaceX a récupéré un récipient sous pression composite suremballé lors de la rentrée du Falcon 9 la semaine dernière. Il a été retrouvé sur une propriété privée dans le sud-ouest du comté de Grant cette semaine », a écrit le bureau du shérif du comté de Grant. dans une déclaration sur Twitter, ajoutant qu’ils ne fourniraient ni l’emplacement exact ni le nom de l’homme dont la propriété était tombée.

« Médias et chasseurs de trésors: nous ne divulguons pas de détails. Le propriétaire veut simplement être laissé seul », a déclaré le bureau du shérif dans le tweet.

Bien que la fusée Falcon 9 ait réussi à mettre en orbite 60 satellites Starlink le mois dernier, le deuxième étage de la fusée ne s’est pas désorbité correctement après avoir terminé la mission. Le deuxième étage est la partie supérieure plus petite de la fusée Falcon 9 qui se sépare du propulseur principal pour amener les satellites sur leur orbite prévue.

Alors que le booster principal revient sur Terre pour un atterrissage (afin que SpaceX puisse le remettre à neuf et le réutiliser lors de futurs lancements), une fois que la deuxième étape a terminé son rôle dans la mission, il est soit intentionnellement détruit, soit laissé en orbite. En règle générale, il effectue une «brûlure par désorbitation» qui envoie l’engin sur une trajectoire sûre pour brûler dans l’atmosphère au-dessus de l’océan Pacifique.

La mission Starlink 17 de SpaceX décolle sur une fusée Falcon 9 depuis le complexe de lancement 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, le 4 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Mais cette fois, quelque chose s’est mal passé: selon Ars Technica, «il n’y avait pas assez de propulseur après ce lancement pour allumer le moteur Merlin et terminer la combustion. Donc le propulseur a été évacué dans l’espace, et la deuxième étape a été réglée pour faire un plus rentrée incontrôlée dans l’atmosphère. «

Ainsi, au lieu de brûler au-dessus de l’océan, l’étage de la fusée a fini par se briser dans le ciel au-dessus du nord-ouest du Pacifique – l’affichage enflammé visible non seulement de Washington, mais aussi des États voisins et de certaines parties du Canada – juste après 21 heures, heure locale. Jeudi 25 mars ou à minuit HAE (04h00 GMT) le vendredi 26 mars.

Le COPV découvert cette semaine dans la ferme du sud-ouest du comté de Grant mesure environ 1,5 mètre de long et a laissé une marque d’impact sur le sol d’environ 10 à 13 centimètres de profondeur, a rapporté NBC News. Les COPV sont utilisés pour stocker l’hélium afin de pressuriser les réservoirs de propulseur de l’étage supérieur du Falcon 9.

SpaceX n’a ​​pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. 45secondes.fr fournira des mises à jour au fur et à mesure que cette histoire se développera.

