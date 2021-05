Les débris de la fusée chinoise Long March 5B se précipitent vers la Terre, qui devraient s’écraser la semaine prochaine

5 mai 2021 16:12:53 IST

Un gros morceau de débris spatiaux, pesant peut-être plusieurs tonnes, est actuellement en phase de rentrée incontrôlée (c’est l’espace qui parle pour «hors de contrôle»), et certaines parties de celui-ci sont devrait s’écraser sur Terre au cours des prochaines semaines.

Si cela n’est pas assez inquiétant, il est impossible de prédire exactement où les pièces qui ne brûlent pas dans l’atmosphère pourraient atterrir. Compte tenu de l’objet orbite, les points d’atterrissage possibles sont partout dans une bande de latitudes «un peu plus au nord que New York, Madrid et Pékin et aussi loin au sud que le sud du Chili et Wellington, Nouvelle-Zélande».

Les débris font partie de la fusée Long March 5B qui a récemment lancé avec succès le premier module de la Chine pour sa station spatiale proposée. L’incident survient environ un an après une autre fusée chinoise similaire est tombé sur Terre, atterrissant dans l’océan Atlantique, mais pas avant, aurait laissé une traînée de débris dans la nation africaine de Côte d’Ivoire.

À l’époque, les experts ont noté qu’il s’agissait de l’un des plus gros débris d’origine humaine à tomber sur Terre. Nous ne pouvons pas dire avec certitude quel sort attend ce dernier morceau de débris spatial.

Déchets de l’espace

L’Australie détient déjà le record dans la catégorie «qui peut être frappé par le plus gros morceau de débris spatial». En 1979, la station spatiale américaine SkyLab de 77 tonnes désintégré dans l’ouest de l’Australie, parsemant la zone autour de la ville côtière du sud d’Espérance avec des fragments.

À l’époque, l’événement a été accueilli avec enthousiasme et un sentiment de légèreté, et de nombreuses pièces ont été rassemblées par des passionnés de l’espace. Le conseil de l’Espérance shire a publié avec désinvolture la NASA avec un bien pour la litière, et une station de radio américaine a par la suite recueilli suffisamment d’argent pour payer la dette.

Lisez aussi: La Chine commence à construire une station spatiale pour trois personnes, le premier lancement aura lieu bientôt

Bien qu’il n’y ait eu aucun décès ou blessure grave de personnes touchées par des débris spatiaux, ce n’est pas une raison de penser que ce n’est pas dangereux. Juste un an avant la disparition de SkyLab, un satellite soviétique de télédétection (espion), Cosmos 954, plongé dans une région aride des Territoires du Nord-Ouest du Canada, répandant des débris radioactifs sur plusieurs centaines de kilomètres carrés.

Avec la guerre froide à son apogée, la sensibilité de la technologie nucléaire à bord du Cosmos 954 a conduit à un retard malheureux dans la localisation et le nettoyage de l’épave, en raison de la méfiance entre l’Union soviétique et l’effort de récupération canado-américain.

L’opération de nettoyage a duré des mois mais n’a localisé qu’une partie des débris. Le Canada a facturé à l’Union soviétique plus de 6 millions de dollars canadiens, après avoir dépensé des millions de plus, mais n’a finalement été payé que 3 millions de dollars canadiens.

Depuis la fin des années 1970, des morceaux de débris spatiaux sont régulièrement tombés sur Terre et sont de plus en plus préoccupés. Bien sûr, plus de 70% de la Terre est couverte par les océans, et seule une infime fraction des 30% restants est couverte par votre maison. Mais pour quiconque échappe aux chances extrêmement longues, les conséquences seraient vraiment désastreuses.

Le fait que le Cosmos 954 n’ait pas atterri à Toronto ou à Québec, où les retombées radioactives auraient nécessité une évacuation à grande échelle, était juste une bizarrerie du destin. En 2007, des morceaux de débris d’un satellite russe a raté de peu un avion de ligne chilien volant entre Santiago et Auckland. Au fur et à mesure que nous envoyons plus d’objets dans l’espace, les chances d’un atterrissage catastrophique ne feront qu’augmenter.

Qui paie pour nettoyer le désordre, de toute façon?

Le droit international établit un régime d’indemnisation qui s’appliquerait dans de nombreuses circonstances de dommages sur Terre, ainsi que lorsque les satellites entrer en collision dans l’espace. le Convention de 1972 sur la responsabilité, un traité des Nations Unies, impose une responsabilité aux «États de lancement» pour les dommages causés par leurs objets spatiaux, ce qui inclut un régime de responsabilité absolue lorsqu’ils s’écrasent sur la Terre en tant que débris.

Dans le cas du Long March 5B, cela imposerait une responsabilité potentielle à la Chine. Le traité n’a été invoqué qu’une seule fois auparavant (pour l’incident du Cosmos 954) et ne peut donc pas être considérée comme un puissant facteur de dissuasion. Cependant, il est susceptible d’entrer en jeu à l’avenir dans un environnement spatial plus encombré et avec des réentrées plus incontrôlées. Bien entendu, ce cadre juridique ne s’applique qu’après la survenance du dommage.

Autres directives internationales concernant atténuation des débris et durabilité à long terme des activités spatiales établissent des normes volontaires destinées à limiter la probabilité de collisions dans l’espace et à minimiser la rupture des satellites pendant ou après leurs missions.

Certains satellites peuvent être déplacés dans un orbite de cimetière à la fin de leur vie opérationnelle. Bien que cela fonctionne bien pour certaines orbites spécifiques à une altitude relativement élevée, il est peu pratique et dangereux de commencer à déplacer la grande majorité des satellites entre les plans orbitaux. La plupart des millions de débris spatiaux sont destinés soit à orbiter de manière incontrôlable pendant de nombreuses années, soit, s’ils sont en orbite terrestre basse, à descendre progressivement vers la Terre, brûlant, espérons-le, dans l’atmosphère avant le contact avec la terre ferme.

Un système de gestion du trafic spatial coordonné au niveau mondial sera essentiel pour éviter les collisions qui entraîneraient une perte de contrôle des satellites, les laissant tomber en orbite ou retomber sur Terre.

Le suivi complet des mouvements et des fonctionnalités de chaque satellite est encore plus difficile qu’il n’y paraît, car cela obligerait inévitablement les pays à être disposés à partager des informations qu’ils considèrent souvent actuellement comme des questions confidentielles de sécurité nationale.

Mais, en fin de compte, la coopération mondiale est essentielle si nous voulons éviter un avenir non durable pour nos activités spatiales. En attendant, n’oubliez pas de regarder vers le haut de temps en temps – vous apercevrez peut-être certains des déchets les plus spectaculaires de la planète.

Steven Freeland, professeur, Université Bond / Professeur émérite de droit international, Université Western Sydney, Université Western Sydney

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂