Les débats d’une adolescente amènent ses parents en justice pour avoir ruiné sa cote de crédit

Une jeune fille de 18 ans a du mal à demander sa première carte de crédit après que celle-ci a été immédiatement refusée en raison d’une faible cote de crédit.

Au début, elle était confuse, mais ensuite elle s’est rendu compte que ses parents avaient utilisé son nom sur les factures de téléphone et de services publics et sans s’en rendre compte, avaient accumulé tellement de frais de retard et de mauvais crédit que son score était descendu à 520.

Maintenant, elle se demande si ses parents doivent être traduits devant le tribunal de la famille.

Elle est allée dans un endroit chic sur Reddit où tous les enfants (et adultes) en difficulté vont régler leurs problèmes ou simplement se défouler sur une situation dans laquelle ils pensent qu’ils auraient pu se tromper – le sous-reddit bien connu appelé « r / AmItheA– trou », ou AITA en abrégé.

Les philosophes d’Internet qui parcourent ce subreddit seront toujours heureux d’écouter votre demande et de vous donner ensuite une note basée sur leur propre opinion personnelle sur votre situation – parfois même en vous offrant des conseils judicieux.

Au niveau le plus élémentaire, puisque la question est « Suis-je le trou du cul ? » les notes sont soit vous n’êtes pas le A–hole (NTA), soit « You’re The A–hole » (YTA), avec des notes plus compliquées – mais ce sont les plus courantes.

« Depuis que je suis adolescente, mes parents avaient mon nom sur les factures de téléphone et de services publics », a-t-elle expliqué. « Je n’y pensais pas à l’époque, mais des factures se produisaient, des frais de retard et j’étais pénalisé pour leur négligence. »

Malheureusement, votre pointage de crédit est extrêmement important aux États-Unis chaque fois que vous souhaitez effectuer un achat important ou contracter un prêt ou même obtenir un emploi ou louer un appartement.

Un pointage de crédit de 520 est absurdement bas et pourrait prendre des années et des années à être corrigé, mais heureusement, il y a une issue.

« Les dossiers de crédit correspondaient à mes soupçons, et le conseiller financier m’a dit que je devrais emmener mes parents devant le tribunal de la famille pour faire rectifier ces dossiers », a-t-elle poursuivi. « Je ne crois pas que mes parents aient eu une intention malveillante, mais je suis sur le point de commencer ma vie financière et j’ai l’impression que cela va me ralentir. »

Peut-être que le conseiller financier sait des choses que j’ignore et que traduire les parents en justice pourrait réparer comme par magie le mauvais crédit, mais je ne suis pas sûr que les parents aient besoin d’être traduits en justice pour résoudre le problème.

Cependant, ce n’est pas la question à laquelle il faut répondre. La question est de savoir si elle serait le « trou » pour les avoir poursuivis en justice malgré tout.

Beaucoup de gens s’accordent à dire qu’elle n’est « pas le trou du cul », ou NTA.

« NTA. Votre pointage de crédit domine votre vie », a déclaré le commentaire le plus important. «Tout achat important que vous souhaitez faire, acheter une voiture, louer un appartement, même des emplois, vérifiez votre dossier de crédit. C’est malheureux qu’ils aient fait cela, mais ils doivent assumer leurs responsabilités sinon votre vie en souffrira.

À ce stade, il ne s’agit pas seulement de réparer le pointage de crédit – même si c’est très important – il s’agit d’accepter la responsabilité et d’apprendre de leurs erreurs et de leur insouciance qui coûte cher à leur fille.

« NTA. Ce qu’ils ont fait était calculé, illégal et abusif », a déclaré un autre commentaire important. «Ils savaient absolument ce qu’ils faisaient, mettre des factures à votre nom. La seule raison de le faire est si vous avez déjà ruiné votre propre crédit. Maintenant, ils ont ruiné le vôtre aussi.

Histoires liées de YourTango :

Ils ont ajouté que le porter devant les tribunaux et le résoudre là-bas serait le meilleur plan d’action.

L’affiche disait que leurs parents avaient pris l’accusation « personnellement », mais peu importe quand vous ruinez la vie de votre fille et que vous ne pouvez même pas en accepter la responsabilité.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.