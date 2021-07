Les dates de la rencontre virtuelle Comic-Con @ Home !

La Comic-Con de San Diego C’est la convention la plus convoquante de la bande dessinée, du cinéma, des jeux vidéo et des séries au monde. Les fans des différentes marques et franchises attendent avec impatience la rencontre avec les protagonistes pour découvrir les derniers projets ou rapporter des souvenirs tels que des images et des romans graphiques dédicacés. Malheureusement, la crise du COVID-19 a modifié les plans des organisateurs de l’événement qui ont dû le modifier.

Comment se déroulera la rencontre cette année ? Simple, il sera virtuel et gratuit pour tous, au même titre que l’année dernière et pour des raisons que tout le monde connaît : la crise persistante du coronavirus. Ceux qui souhaitent participer à l’événement doivent réserver les dates du 23 au 25 juillet de cette année.

Comic-Con @ Home avec quelques absences







Il y a quelque temps, deux des principaux producteurs de films ont trouvé d’autres événements pour présenter leurs nouveaux projets. Warner Brothers et Marvel Studios ne participera pas à la Comic-Con @ Home avec ses films de DC Univers étendu et le Univers cinématographique Marvel. Que s’est-il passé?

Dans le cas de Frères Warner le nouveau contenu du genre sera présenté lors de l’événement DC FanDome, qui avait déjà eu une première rencontre réussie avec les adeptes de la marque l’année dernière. Pendant, merveille pourrait présenter son actualité dans le Journée des investisseurs Disney ou le congrès D23. Ce dernier a été repoussé à 2022.

En revanche, les responsables de Comic Con a annoncé un événement en face à face pour les jours du 26 au 28 novembre, avec toutes les précautions et protocoles nécessaires concernant la crise COVID-19. Les organisateurs espèrent que le coronavirus sera alors plus sous contrôle.