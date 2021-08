Les croyants de Mysterio causent-ils des problèmes majeurs à Peter Parker dans Spider-Man: No Way Home?

Pop! Vinyl Figurine Pop! J. Jonah Jameson EXC PIAB Marvel - Spider-Man Far From Home

La nouvelle Pop exclusive PIAB Marvel est arrivée!! J. Jonah Jameson de Spiderman: Far From Home est prêt à rejoindre vos collections! "Enfin nous avons la preuve irréfutable que Spider-Man est responsable du meurtre abominable de Mysterio!" - J. Jonah Jameson L'homme araignée a eu beaucoup amis et d'ennemis depuis que Stan Lee l'a crée mais peu ont été aussi persistent que l'éditeur du Daily Bugle, J. Jonah Jameson. Dans d'autres version du Spiderverse, on l'a vu crier sa célèbre tirade à Peter Parker à de nombreuses reprises pour qui'il puisse le mettre sur la couverture du journal mais l'interprétation de J.K Simmons a donnée un nouvelle au personnage lors de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Il a donnée sa voix au personnage à de multiples reprises dont un apparaition dans Les Simpson ainsi que des dessins-animés Marvel et des jeux-vidéo tel que le jeu de Playstation de 2018 où J. Jonah Jameson apparaît sous la forme de podcasts afin d'informer New York de la menace que présente l''homme-araignée. Il est donc normal que la première apparition de J.K Simmons dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) en tant que J.J.J. est dans la scène post-crédits de Spider-Man: Far From Home, cette fois ci “thedailybugle.net” est un site d'infos controversé qui utilise des images du Quentin Beck de Jake Gyllenhaal laissant penser que Spider-Man été derrière les attaques de drones sur Londres qui ont failli coûter la vie à Mary Jane interprétée par Zendaya. "Mais ce n'est pas tout les amis, voici le vrai scoop de la journée…" J.J.J. dévoile ensuite la véritable identité du Spider-Man de Tom Holland, Peter Parker! Cette figurine Funko Pop! mesure environ 9cm et vient dans sa boîte-fenêtre Funko avec l'autocollant Exclusive Pop In A Box!