À la recherche d’un habitat plus sûr, la famille préhistorique Crood découvre un paradis idyllique et fortifié qui répond à tous ses besoins. Malheureusement, ils doivent également apprendre à vivre avec les Betterman – une famille qui se trouve à quelques pas au-dessus des Croods sur l’échelle évolutive. Alors que les tensions entre les nouveaux voisins commencent à augmenter, une nouvelle menace propulse bientôt les deux clans dans une aventure épique qui les oblige à embrasser leurs différences, à puiser leur force l’un dans l’autre et à survivre ensemble.

Après sept ans, Eep (Emma Stone), Grug (Nicolas Cage) et le reste de la famille Crood sont de retour dans «Les Croods: un nouvel âge». Le film commence par une petite scène avec Guy (Ryan Reynolds) dans son enfance et comment il est arrivé à être seul dans le monde. Il continue en parlant de la romance entre Epp et Guy, et vous suit rapidement tout au long du premier film The Croods (2013). Dans leur voyage sans fin «vers la lumière», les Croods rencontrent finalement Phil (Peter Dinklage) et Hope (Leslie Mann) Betterman, et leur fille adolescente, Dawn (Kelly Marie Tran). Tout comme Guy, les Betterman ont une longueur d’avance sur les Croods, et ils se trouvent également être de vieux amis des parents de Guys.

Après une courte réunion, j’ai immédiatement pensé qu’il y aurait des frictions entre Eep et Dawn, qu’il y aurait une sorte de triangle amoureux en cours alors qu’ils rivalisaient pour attirer l’attention de Guy. Cependant, les problèmes majeurs étaient vraiment entre Phil et Hope contre Grug et Ugga alors qu’ils essayaient de s’intégrer dans leur tout nouvel environnement et de s’entendre avec des gens qui leur étaient complètement opposés. Thunk, Gran et Sandy passent du temps à l’écran mais rien de tel qu’ils l’ont fait dans le premier film. Je dirai que même si leur temps à l’écran est assez limité, ils se sont assurés que tout avec eux vous faisait rire.

Même si nous avons des tensions dans les deux sens avec Phil et Grug, il y a un problème plus grave qui menace de détruire le paradis que les Betterman ont passé leur vie à construire pour protéger leur fille. Que vous ayez vu le premier film ou non, The Croods: A New Age est un film familial fantastique que les enfants et les adultes apprécieront certainement.