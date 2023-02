Les critiques sont là pour Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan, avec des résultats mitigés

De nombreux fans sont impatients de voir M. Night Shyamalanle nouveau thriller de, Frappez à la cabine, qui, après des semaines de promotion et de battage médiatique, arrive enfin en salles demain. Pour ceux qui restent curieux de savoir à quel point le film sera satisfaisant et préfèrent influencer l’opinion publique, CinemaBlend rapporte que de plus en plus de critiques affluent déjà avec différentes perspectives sur la vision et l’exécution de Shyamalan cette fois-ci.





Les premières projections du film ont été pour la plupart positives, les critiques louant l’écriture de Shyamalan, ce qui n’arrive pas souvent compte tenu de l’affinité du réalisateur pour les récits tordus, parfois trop déroutants. Son utilisation efficace des éléments d’horreur pour immerger et terrifier le public a été notée, ainsi que l’éloge de la performance de Dave Bautista. Cependant, avec le nouveau lot de critiques des critiques en ligne, l’opinion générale semble avoir changé, avec un accueil beaucoup plus mitigé. Voici ce que certains d’entre eux avaient à dire sur le film.

Eric Eisenberg de CinemaBlend n’a attribué au film que 2 étoiles sur 5, louant les performances telles que celles de Bautista, mais a déclaré que l’écriture de Shyamalan ne permet pas tout à fait au film de conclure de manière satisfaisante.

« Il y a beaucoup à apprécier dans Knock At The Cabin, mais c’est vraiment juste assez pour que le film atteigne la barre de » décevant « au lieu de » mauvais « . On va toujours dans le dernier film de M. Night Shyamalan en espérant que ce sera son prochain The Sixth Sense, Unbreakable ou Split, mais c’est plus au niveau de Glass and Old. »

Ici, à 45secondes.fr, Julian Roman a également déploré le récit paralysé du film, que le réalisateur n’ait pas réussi à donner au public des rebondissements de qualité et que trop de trous notables avaient été laissés dans le scénario.

« La suspension volontaire de l’incrédulité ne peut pas aller plus loin. La fin des temps biblique a plus de sens que certaines actions de ce film. Plusieurs scènes poussent la crédulité jusqu’au point de rupture. . »

Bien que ces examens aient conclu que Frappez à la cabine a simplement échoué au tirage au sort de Shyamalan et est tombé dans la pile de ses projets les plus oubliables, d’autres se sont balancés dans l’autre sens et ont fait l’éloge du film. Par exemple, Mike Ryan d’Uproxx affirme que le film est l’un des meilleurs de Shyamalan à ce jour, et il applaudit de manière prévisible Bautista pour son rôle.

« M. Night Shyamalan peut être strié avec ses films, mais il cherche toujours quelque chose, même si ça ne marche pas toujours. Mais j’apprécie que même quand ça ne marche pas, il est toujours là à le faire. Mais quand il frappe un bon, mec, il frappe à coup sûr. Et ici, il est vraiment à son meilleur. Il laisse l’histoire respirer et il laisse vraiment tous ces acteurs conduire ce qui se passe au lieu de mettre quelque chose de confus ici pour nous surprendre juste pour le plaisir de nous surprendre. »

Chris Evangelista de SlashFilm complimente également les exploits créatifs de Shyamalan dans le film, affirmant que c’est encore un autre retour en forme pour lui qui n’atteindra peut-être pas son plein potentiel, mais qui transmet néanmoins ce qu’il fait de mieux : la tension.

« La tension est le nom du jeu, et Shyamalan sait exactement comment le construire. Il monte et se construit jusqu’au point de se briser. C’est peut-être le film le plus intense du cinéaste à ce jour, et bien qu’il y ait parfois des éclats d’humour authentique, Knock at the Cabin est plus soucieux de vous laisser perplexe et déstabilisé par ce dont vous êtes témoin. Sur ce plan, Knock at the Cabin est une réussite, même si son scénario ne peut pas tout à fait correspondre à l’intensité visuelle. Ce qui manque ici est équilibré par le cinéma de Shyamalan. Dites ce que vous voulez du réalisateur, mais il l’a toujours.

L’adaptation cinématographique de M. Night Shyamalan met en vedette Dave Bautista (gardiens de la Galaxie), Rupert Grint(Harry Potter), Jonathan Groff (Les résurrections matricielles), Ben Aldridge (Pennyworth), Nikki Amuka-Bird (Vieille) et Abby Quinn (Petite femme). Le film débarque dans les salles partout le vendredi 3 février.





Le roman apocalyptique de Tremblay sur une famille très mal placée

Frappez à la cabine est basé sur le célèbre roman d’horreur apocalyptique de Paul Tremblay La cabane du bout du monde. Le livre suit une famille en vacances dans le New Hampshire (Pennsylvanie dans le film) qui séjourne dans une cabane au bord d’un lac très éloignée sans contact humain sur des kilomètres dans les deux sens.

Malgré cette tentative d’isolement, la jeune fille Wen reçoit la visite au hasard d’un grand inconnu alors qu’elle joue dans la cour avant. Il se lie d’amitié avec elle et part bientôt. Plus tard, trois autres étrangers, brandissant tous des objets menaçants, s’approchent de la cabine, affirmant qu’ils ont besoin de leur aide pour «sauver le monde» de l’apocalypse, affirmant que l’un d’eux doit être sacrifié. L’histoire présente un scénario vraiment effrayant de ce qui peut arriver dans un lieu qui semble sûr et paisible mais, en fait, est le point central d’un horrible rituel orchestré par des personnes qui semblent émerger d’une réalité différente.