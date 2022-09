Les critiques initiales de Pinocchio claquent le remake de Disney ‘Soulless’

Le remake live-action de Disney du classique de 1940 Pinocchio est arrivé dans le cadre des nouveautés du Disney+ Day sur la plateforme. Comme beaucoup de films récents de Disney, Pinocchio est un rechapage visuellement mis à jour d’un de leurs films d’animation originaux de leur longue histoire, mais aussi en ligne avec des films tels que Le roi Lion, le film a été qualifié de sans vie par les critiques et le public. Mettant en vedette Tom Hanks et Cynthia Erivo et les talents vocaux de Keegan-Michael Key et Joseph Gordon-Levitt, entre autres, et réalisé par le légendaire Robert Zemeckis, il est facile d’attendre beaucoup du film, mais il semble encore une fois que le les visuels modernes flashy ne peuvent tout simplement pas correspondre au cœur et à l’âme de l’original de 80 ans.

FILM VIDÉO DU JOUR

Pinocchio suit l’histoire du film de 1940 à peu près à la lettre. Alors que la création de personnages comme Honest John, Jiminy Cricket et le personnage principal lui-même dans CGI est visuellement impressionnante et quelque chose que Walt Disney lui-même n’aurait jamais cru possible, il semble que l’apparence de surface du film n’aide pas quand il vient aux premières critiques. Semblable aux plaintes concernant Le roi Lionil semble que la transition de l’animation 2D à la 3D ait donné lieu à un groupe de personnages qui ressemblent au film original mais, quelque part le long de la ligne, ont perdu l’âme du deuxième long métrage d’animation de Walt Disney.

Alors que l’objectif principal de la liste récente et à venir de remakes d’action en direct de Disney semble être de prendre le film d’animation original, de le développer de manière presque inutile et de raconter l’histoire exacte de « Disney » dans un cadre du « monde réel ». Après avoir connu un énorme succès au box-office avec La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lionet la prochaine La petite Sirène et Blanche-Neige et les sept nains devrait répéter cela, il n’est pas étonnant que même avec des critiques de plus en plus mauvaises, la liste des remakes en direct devrait continuer de s’allonger.





De nombreux critiques ne se sont pas retenus de Pinocchio Commentaires

Disney+

Alors que Pinocchio obtiendra sans aucun doute un nombre raisonnable de téléspectateurs sur Disney +, le score de Rotten Tomatoes du film languit actuellement à 31% du côté des critiques et ne s’en sort pas beaucoup mieux avec un score d’audience de 47%. Les critiques dénoncent unanimement le manque de magie et d’inspiration dans le film et critiquent la façon dont la même histoire de 1940 est racontée, avec très peu de déviation de note.

Cependant, Pinocchio a des partisans, et ils semblent être ceux qui ne s’attendaient à aucun changement dramatique et qui viennent vraiment d’arriver pour profiter du film pour ce qu’il est. En ce qui concerne les remakes en direct de Disney, une partie de la raison de ces nouvelles mises à jour est de raconter la version de l’histoire qui est spécifique à Disney, mais utilise une gamme de technologies qui n’étaient jamais disponibles lorsque les films originaux ont été réalisés. Bien que cela fonctionne clairement pour certaines personnes, il y a de plus en plus de critiques et de téléspectateurs qui commencent tout juste à exiger un peu plus que ce que Disney propose actuellement.