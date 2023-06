Les critiques et les réactions d’Indiana Jones et de Dial of Destiny continuent d’être décidément mitigées

Suite héritée Indiana Jones et le cadran du destin a maintenant été créée à Los Angeles, et d’autres critiques et réactions pour le suivi ont maintenant afflué. Et elles vont d’éloges éblouissants à un raté majeur. Depuis ses débuts au 76e Festival de Cannes, la réponse à Indiana Jones et le cadran du destin a été décidément mitigé, alors pataugeons dans ces dernières réactions à la dernière course de Harrison Ford …





Nous commençons par David Reddish de 45secondes.fr, qui ne tarit pas d’éloges sur le retour de Harrison Ford en disant : « Il n’y a qu’un seul Harrison Ford, et il n’y en a qu’un Indiana Jones. Cadran du destin en sait autant et traite à la fois la star et le personnage avec le respect qui convient », et appelle Indiana Jones et le cadran du destin « un formidable envoi. »

« Voici, une dernière fois, une grande aventure d’Indiana Jones, un film fidèle à l’héritage de la série, et qui raconte une histoire originale sans compter sur le fan service pour masquer un manque de créativité. »

Nous sautons à l’autre bout du spectre avec Fred Topel de United Press International, qui appelle Indiana Jones et le cadran du destin le « pire » versement de la franchise bien-aimée.

« Chaque séquence d’action perd le sentiment d’aventure lorsqu’elle comprend des plans qui ressemblent à des étoiles qui leur ont été ajoutées plus tard. »

Tom Butler de Yahoo a cependant trouvé beaucoup à aimer le Indiana Jones suite, attribuant au film un 4/5 prometteur et disant …

« Dial of Destiny est une explosion du passé, alors profitez de la performance de Harrison Ford en tant qu’une des plus grandes icônes du cinéma, soutenue par le thème légendaire de John Williams sur grand écran, pendant que vous le pouvez encore. »





D’autres réactions à Indiana Jones et au cadran du destin sont également mitigées

D’autres réactions après la première américaine de Indiana Jones et le cadran du destinsont également mitigés, les critiques qualifiant la suite de « décevante », « un raté » et « d’ennui fracassant ».

Mais avec les négatifs viennent plusieurs positifs, ce qui rend presque impossible de savoir comment Indiana Jones et le cadran du destin s’en tirera quand il sortira en salles à la fin de ce mois.

Indiana Jones et le cadran du destin tombera en audience en 1969 et retrouve l’archéologue et aventurière américaine Indiana Jones vivant sur fond de course à l’espace. Jones est inquiet du fait que le gouvernement américain a recruté d’anciens nazis pour aider à battre l’Union soviétique dans la compétition pour se rendre dans l’espace. Sa filleule, Helena Shaw, l’accompagne dans son voyage. Pendant ce temps, Jürgen Voller, membre de la NASA et ex-nazi impliqué dans le programme d’alunissage, souhaite rendre le monde meilleur comme il l’entend.

Réalisé par James Mangold, qui a co-écrit la suite aux côtés de Jez Butterworth, John-Henry Butterworth et David Koepp, Indiana Jones et le cadran du destin étoiles Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore et Mads Mikkelsen.

Indiana Jones et le cadran du destin devrait sortir en salles aux États-Unis le 30 juin 2023.