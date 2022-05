Les critiques estiment que Top Gun : Maverick est meilleur que l’original

Avec Top Gun : Maverick devrait décoller dans les cinémas plus tard ce mois-ci, les premières critiques arrivent et de nombreux critiques estiment que la suite pourrait être meilleure que le film original.

Le tant attendu la suite a été projetée à 3 000 personnes chanceuses à Las Vegas CinemaCon la semaine dernière et les charges ont été époustouflées.

TOP GUN MAVERICK est fantastique. La mise en scène est folle avec une belle histoire ancrée et émotionnelle. Des séquences d’action qui feront battre votre cœur. Tom Cruise est la CHÈVRE !! Regardez ça sur le plus grand écran quand il sortira #TopGunMaverick – Benito Donato (@ben_donald) 28 avril 2022

TOP GUN : MAVERICK est le blockbuster parfait. Non seulement il comportait des séquences de combat aérien éblouissantes, mais j’ai en fait pleuré, c’est si émouvant. Et appelez-moi fou, mais je prédis humblement qu’il décrochera un clin d’œil au meilleur film l’année prochaine. Ce n’est pas seulement QUE bon, c’est TRÈS bon. 😉 – Jeff Sneider (@TheInSneider) 28 avril 2022

Un seul mot : Waouh ! #TopGunMaverick est absolument formidable de toutes les manières imaginables. L’action et le vol sont d’une intensité folle et changent et évoluent continuellement. Vous êtes sur le bord de votre siège. Je n’étais pas préparé à la façon dont c’était émotif, aussi. La foule a applaudi une dizaine de fois. C’est une vraie affaire pic.twitter.com/G1dacuZctz – Erik Davis (@ErikDavis) 28 avril 2022

Un autre a écrit: « Absolument adoré #TopGunMaverick. Époustouflé par la cinématographie et les scènes de vol et bien sûr la performance de @TomCruise. Le reste de la distribution était super avec des accessoires spéciaux pour @Miles_Teller et @glenpowell. C’est le genre de film que vous voulez voir sur le plus grand écran possible.

Alors qu’un troisième utilisateur a affirmé que c’était le meilleur film qu’ils avaient vu depuis plus d’une décennie, écrivant: «TOP GUN : MAVERICK est le MEILLEUR moment que j’ai passé au cinéma depuis plus d’une DÉCENNIE !!! Ne laissez personne le gâcher ! PHÉNOMÉNAL!!! C’est un MONSTER SMASH HIT ! Waouh !! »

Top Gun : Maverick verra le meilleur pilote d’essai vivant Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise), enfin revenir sur le grand écran après plus de 35 ans.

Tom Cruise et Val Kilmer ont repris leurs rôles et sont rejoints par de nouveaux visages de la franchise, dont Jon HamLewis Pullman et Jennifer Connelly.

Crédit : Paramount Pictures

Miles Teller joue également le rôle du lieutenant Bradley « Rooster » Bradshaw, le fils du défunt ami de Maverick, Nick « Goose » Bradshaw.

Cinema Blend rapporte que Paramount Pictures avait prévu pour Top Gun : Maverick revenir en arrière en 2019 ; cependant, la date de sortie a été repoussée plusieurs fois en raison de la Covid-19 pandémie.

Le studio a également consulté des experts et a décidé de reporter le film à 2022 pour aider à maximiser son potentiel au box-office.

Bien qu’il ait d’abord protesté contre la décision, IMAX PDGRichard Gelfond comprend pourquoi Paramount a finalement fait l’appel.

Il a déclaré: «J’ai passé beaucoup de temps à proximité de nombreux décideurs de Paramount et… dans Top Gun, ils pensent qu’ils ont quelque chose de très spécial. Tom Cruise a attendu plus de 35 ans pour faire ce film.

« Je pense qu’ils pensent juste que pour cette franchise, et avec ce genre de qualité, ils veulent s’assurer que le box-office est à 100%. »