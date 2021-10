Les critiques d’Eternals sont arrivées, est-ce la sortie la plus controversée du MCU à ce jour?

Les premières critiques sont maintenant disponibles pour la dernière sortie de Marvel Cinematic Universe, Éternels, alors comment les critiques pensent-ils que Marvel et la réalisatrice Chloé Zhao ont géré cette histoire depuis 7 000 ans ? Nous commencerons par Amelia Emberwing d’IGN, qui a estimé que, malgré le film aux prises avec l’échelle épique, la pléthore de personnages nouveaux et intéressants maintenait les choses à flot.

« Les relations de ces personnages compliqués gardent les choses aussi fraîches que possible, mais l’histoire devient difficile à manier lorsqu’elle passe à une échelle cosmique. Si elle avait gardé le récit plus proche de chez soi, il aurait mieux joué en tant que film autonome, mais il Je n’ai pas eu l’impression que la grande introduction des Eternals dans le MCU avait été le cas. »

Eric Eisenberg de CinemaBlend a fait écho à ces sentiments, louant l’équipe titre de super-héros et les acteurs qui les jouent, mais trouvant une faille dans le Éternels’ essayer de raconter tant d’histoires. Bien qu’ils aient félicité Zhao d’être si ambitieux dans les pièges de la franchise de films de bandes dessinées en cours.

« Plus de trois ans après l’embauche de Chloe Zhao, « ambitieux » reste un adjectif approprié à appliquer à Eternals, bien qu’avec une mise en garde. Le film a une portée impressionnante, des personnages fascinants et des philosophies de conduite fascinantes, mais c’est une aventure qui tente également de mordre un peu plus qu’il ne peut mâcher. »

Éternels reprend à la suite des événements de l’événement blockbuster de bande dessinée de 2019 Avengers : Fin de partie, et présente les Eternals, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années et qui protègent les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Owen Gleiberman de Variety a fait l’éloge de la première sortie MCU de Zhao, déclarant que « [Zhao is] un maître artisan, et « Eternals », bien que trop long (157 minutes ? vraiment ?), est une montre carrément amusante et gratifiante. » Alors que Robert Abele de TheWrap a félicité Éternels pour sa résolution de problèmes souvent oubliés par le genre des films de super-héros. « Après tant de films Marvel qui rendent hommage aux ramifications les plus épineuses de ses récits de héros, il y a un sérieux dans les enjeux de l’opéra dans » Eternals « qui aide en quelque sorte à fusionner ce qui est physiquement spectaculaire et philosophique à ce sujet », a-t-il déclaré.

Malheureusement, il y a des critiques qui ont trouvé beaucoup plus à détester à propos de Éternels, avec Joshua Rivera de Polygon décrivant le film comme « un gâchis » ; « Les films qui luttent avec des expériences difficiles peuvent souvent être difficiles à regarder, et intentionnellement. Malheureusement, Eternals n’est pas audacieux, simplement incongru. L’explication la plus simple est plus vraie: Eternals est un gâchis. » Brian Lowry de CNN a également trouvé des failles dans cet effort particulier de Marvel, se demandant même si cela aliénerait un dicton démographique crucial du MCU : grande romance – pourrait avoir moins d’attrait chez les enfants, une démo non négligeable, que les titres Marvel les plus récents. »

Contrairement à la plupart des critiques, dont beaucoup ont au moins fait l’éloge Éternels pour sa tentative d’être différent du tarif Marvel habituel, David Ehrlich d’indieWire a trouvé Éternels être beaucoup trop sûr et ne pas apporter quoi que ce soit de nouveau au genre le plus populaire du cinéma moderne.

« Ces films ne peuvent-ils pas faire autre chose ? Est-ce trop demander au cinéma le plus dominant de la planète de faire bouger les choses et de se remettre en question de manière plus significative ? »

La critique que Éternels mord bien plus qu’il ne peut mâcher se poursuit avec Brian Truitt de USA Today, qui, bien qu’eux aussi aient trouvé le film trop bourré, a loué la vision unique de la réalisatrice Chloé Zhao.

« Zhao comprend la mission plus vaste, car l’épopée prépare le terrain pour l’intrigue future du MCU. Son attention aux détails et son sens du design font des merveilles, même si à la fin tout cela ressemble à une corvée éternelle. »

David Rooney de THR a également contesté la narration elle-même, mais a trouvé beaucoup à apprécier dans les moments plus calmes et axés sur les personnages du film.

« L’attention portée au personnage, à la dynamique de groupe et à la texture émotionnelle rend le film souvent plus vivant dans ses moments les plus calmes que ses affrontements d’action CG assez routiniers. Mais la profondeur des sentiments aide à contrer la narration saccadée dans cette nouvelle tangente dans le récit MCU. «

John Nugent d’Empire Magazine a quant à lui trouvé cette entrée MCU à la fois « assurée » et « ambitieuse », bien que, malgré ces nobles idéaux, ils trouvent toujours Éternels être resserré par les clichés des films de bandes dessinées.

« L’entrée de la réalisatrice Chlo Zhao dans le monde des super-héros est assurée, ambitieuse et racontée à une échelle cosmique vertigineuse, mais même elle ne peut échapper aux clichés de la narration de super-héros. »

Enfin, Jamie Jirak de ComicBook.com a reconnu que Éternels était probablement l’une des offres les plus controversées du MCU. Donnant le film 4/5, ils ont trouvé beaucoup à apprécier dans l’épopée Marvel et espéraient que cela était révélateur des choses à venir.

« Eternals sera probablement l’un des films les plus controversés de l’univers cinématographique Marvel. Peu importe ce que vous pensez d’Eternals, il est indéniable que la phase quatre est sur le point de commencer passionnant. »

Éternels est le 26e volet de l’univers cinématographique Marvel, et a été écrit et réalisé par la cinéaste oscarisée Chloé Zhao, avec Patrick Burleigh contribuant également au scénario. Éternels met en vedette une distribution d’ensemble épique, dont Gemma Chan dans le rôle de Sersi, un éternel capable de manipuler la matière non sensible qui a un faible pour l’humanité, Richard Madden dans le rôle d’Ikaris, le chef tactique des Éternels, Angelina Jolie dans le rôle de la féroce guerrière éternelle , Thena, Kumail Nanjiani comme Kingo, un éternel qui peut tirer des projectiles d’énergie cosmique de ses mains, Lauren Ridloff comme Makkari, un éternel avec le don de la super-vitesse, Brian Tyree Henry comme Phastos, qui pose la super-intelligence, Salma Hayek comme Ajak, le chef des Éternels, et Don Lee dans le rôle de Gilgamesh, l’Éternel le plus fort.

Ainsi, il semble que les réactions critiques à Éternels sont décidément plus mitigés que les fans de l’univers cinématographique Marvel ne l’auraient espéré, le film étant actuellement à 71% sur Rotten Tomatoes. Le public pourra bientôt juger le film Marvel par lui-même lorsque Éternels sort en salles aux États-Unis le 5 novembre, dans le cadre de la phase quatre du MCU.

