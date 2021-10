Les critiques de Venom 2 sont arrivées, est-ce mieux que la première ou la poubelle de super-héros?

Après beaucoup d’attente, la suite très attendue du film de bande dessinée de Sony, Venom: Let There Be Carnage, a enfin été lancée, mais cela valait-il la peine d’attendre? Le film, qui réunit Tom Hardy avec lui-même en tant que journaliste Eddie Brock et son ami extra-tarrestre Venom, a maintenant été vu par les critiques, et c’est ce qu’ils ont à dire…

Nous commençons par Robert Daniels du Los Angeles Times, qui s’est retrouvé à apprécier non seulement les séquences d’action de bandes dessinées attendues, mais aussi la douceur inattendue du film alors qu’il aborde des thèmes comme l’amour et la camaraderie.

« Ce n’est pas le spectacle promis qui cimente Venom: Let There Be Carnage comme un divertissement touchant et sauvage. Ce sont les thèmes de la maison, de l’amour et de la camaraderie qui font de la suite de Serkis une autre raison de vouloir plus de films Venom, et rapidement. «

Kristen Page-Kirby du Washington Post, quant à elle, n’était pas vraiment élogieuse de Venom : qu’il y ait un carnage, mais si vous recherchez un plaisir sans vergogne et que vous êtes fan du premier film, vous trouverez beaucoup de choses à aimer dans la suite.

« Cette suite occupe le même espace confortablement stupide que son prédécesseur. Si vous avez aimé le premier, vous aimerez celui-ci. »

Ces sentiments ont été partagés par Christy Lemire de RogerEbert.com, qui a également estimé que Venom : qu’il y ait un carnage a tout pris du premier film et l’a accéléré, ce qui a donné une suite beaucoup plus stupide et donc beaucoup plus agréable.

« La bêtise était la force du premier film, que toutes les personnes impliquées semblent avoir réalisé et se sont penchées sur le suivi. »

Malheureusement, tout le monde n’a pas été aussi charmé par l’énergie chaotique et la bêtise éhontée de Venom : qu’il y ait un carnage, avec Eric Eisenberg de CinemaBlend évaluant le film à deux étoiles sur cinq et disant: « C’est un blockbuster qui va sûrement créer des réactions de division, car ceux qui peuvent fermer les yeux sur la litanie des problèmes accablants de Venom seront probablement être capable de faire la même gymnastique mentale nécessaire pour être également diverti par Venom : Let There Be Carnage. »

Richard Lawson de Vanity Fair n’était pas non plus impressionné, décrivant la suite de Sony comme étant « principalement bruyante et fragile et sans but, une réponse hâtive au succès inattendu de l’original et rien d’autre. Naturellement, un troisième film est annoncé à la fin. » Pourtant, si vous avez aimé ces choses à propos de l’original Venin, alors vous passerez sans aucun doute un bon moment.

Cette approche bruyante du projet a également été méprisée par David Sims de The Atlantic, dont les réflexions sur Venom : qu’il y ait un carnage est susceptible de résonner dans les oreilles des détracteurs du film. « L’expérience de visionnement est comme aller dans une boîte de nuit et avoir quelqu’un qui crie l’intrigue dans votre oreille sur une ligne de basse percutante – ironique, étant donné que la plus grande faiblesse de Venom sont les ondes sonores », a-t-il déclaré.

Donc, c’est ce sens de l’amusement total et du divertissement insensé que vous aimerez ou détesterez apparemment. Venom : qu’il y ait un carnage, avec Joey Magidson de Awards Radar résumant ces réponses opposées dans sa critique.

« Venom : Let There Be Carnage réussit bien plus à vous faire rire qu’à vous exciter. Ce n’est pas bon, mais c’est assez amusant. »

Leah Greenblatt d’EW a quant à lui félicité Venom : qu’il y ait un carnage pour faire exactement ce que le public attend.

« Une suite dont le titre est à la fois une promesse et la prémisse, dans son intégralité. »

Après le carnage cinématographique de la suite, Kate Erbland d’IndieWire ne peut tout simplement pas attendre plus de Venom de Tom Hardy en disant: « Il n’y a pas besoin d’être carnage (ou, bon sang, même Carnage), il faut juste Venom, et plus de celui-ci. »

Amy Nicholson du New York Times était une autre critique plus que capable de se pencher sur le ridicule inhérent à Venom : qu’il y ait un carnage, et était particulièrement épris du traitement bizarre des symbiotes et de leurs relations avec leurs hôtes humains respectifs.

« C’est, en substance, un bain de sang burlesque à propos de deux trios qui ont désespérément besoin d’une thérapie throuple. »

Reprenant plus d’un an après les événements du film à succès de Sony en 2018, Venin, le journaliste d’investigation Eddie Brock a du mal à s’adapter à la vie en tant qu’hôte du symbiote extraterrestre Venom, qui lui confère des capacités surhumaines afin d’être un justicier mortel. Brock tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, qui devient l’hôte du symbiote Carnage et s’échappe de prison après une exécution ratée.

Réalisé par le Seigneur des Anneaux la star Andy Serkis d’après un scénario de Kelly Marcel, basé sur une histoire qu’elle a écrite avec Tom Hardy, Venom: Let There Be Carnage met en vedette Hardy dans le rôle d’Eddie Brock et de son alter ego extraterrestre Venom aux côtés de Michelle Williams dans le rôle d’Anne Weying, procureur de district et ex de Brock -fiancée; Naomie Harris dans le rôle de Frances Barrison alias Shriek ; Reid Scott dans le rôle de Dan Lewis, un médecin et le fiancé de Weying, Stephen Graham dans le rôle du détective Mulligan ; et Woody Harrelson dans le rôle de Cletus Kasady AKA Carnage.

Venom : qu’il y ait un carnage est actuellement assis à un taux raisonnable de 60 % sur Rotten Tomatoes, et considérant que le premier Venin n’a réussi à atteindre que 30%, il semble que cette suite soit une grande amélioration par rapport à son prédécesseur. Venom : qu’il y ait un carnage est également assis à un score encore plus raisonnable de 86% du public, ce qui suggère que, tout comme la première sortie, Venin 2 sera chaleureusement accueilli par le public amateur de théâtre. Si la suite atteint les mêmes sommets financiers que le premier Venin, qui a rapporté plus de 800 millions de dollars au box-office, Eddie Brock et son copain extraterrestre vont certainement déchirer l’écran une fois de plus dans Venin 3.

Certes, un threequel est quelque chose sur lequel Tom Hardy a déjà l’œil. « Je suis profondément investi dans cette franchise en particulier », a déclaré Hardy à propos d’un autre suivi récemment. « Si c’est réussi, il y en a un autre à faire. » Sony Pictures’Venom : qu’il y ait un carnage sortira enfin en salles à partir du 1er octobre 2021, après avoir été retardé par rapport à une date initiale d’octobre 2020 en raison de la situation mondiale actuelle.

