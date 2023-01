Les critiques de The Last of Us déclarent la série HBO la meilleure adaptation de jeu vidéo jamais réalisée

Les critiques de l’adaptation très attendue du jeu vidéo extrêmement populaire, Le dernier d’entre noussont maintenant dedans. Alors, est-ce que Le dernier d’entre nous série l’adaptation en jeu vidéo que les fans attendent depuis si longtemps ? Heureusement, oui. Oui c’est le cas.





À commencer par John Nugent d’Empire, qui décerne Le dernier d’entre nous un score parfait de 5/5, le saut du pixel à l’action en direct a été réalisé de manière experte par Craig Mazin et Neil Druckmann, résultant en la meilleure adaptation de jeu vidéo à avoir jamais orné l’écran.

« Confortablement la meilleure adaptation d’un jeu vidéo jamais réalisée : une qui approfondit la tradition dystopique du jeu, tout en restant fidèle à son noyau émotionnel. Comme le jeu, c’est aussi un chef-d’œuvre.

Les scores parfaits continuent avec David Opie de Digital Spy, qui a fait l’éloge Le dernier d’entre nous pour ses frayeurs authentiques et sa caractérisation profonde et détaillée.

FILM VIDÉO DU JOUR

« The Last of Us est vraiment effrayant, mais ce sont les moments calmes qui s’entremêlent qui vous saisiront le plus, comme des vrilles fongiques qui s’enroulent autour de votre tronc cérébral. À l’épisode 3, c’est déjà un candidat pour la meilleure émission de l’année.

Ross Bonaime de Collider récompense quant à lui Le dernier d’entre nous un A + stellaire, félicitant Mazin et Druckmann pour leurs choix créatifs alors qu’ils portent le jeu vidéo à l’écran, notamment en conservant le même score et le cœur de l’histoire.

« The Last of Us est un récit phénoménal d’une histoire qui était déjà l’un des meilleurs récits jamais racontés dans un jeu vidéo, et cette version souligne l’importance de varier les perspectives d’une manière qui ne deviendra que plus importante si la série obtient un Deuxième Saison. »

Simon Cardy de l’IGN donne Le dernier d’entre nous un 9/10 presque parfait, le qualifiant d ‘ »adaptation époustouflante de l’une des histoires les plus percutantes racontées dans les jeux vidéo » qui « apporte avec brio le voyage de Joel et Ellie à un tout nouveau public ».

« Reprenant l’essence de ce qui a rendu le conte original si durable, il construit le monde du jeu tout en changeant certains aspects pour un effet presque entièrement époustouflant. Ancré par deux performances exceptionnelles de Bella Ramsey et Pedro Pascal, il offre un spectacle enrichissant aux fans du hit PlayStation, tout en réussissant à rester accueillant et passionnant pour les nouveaux arrivants.





The Last of Us pourrait devenir l’une des meilleures émissions de tous les temps

HBO

Pendant ce temps, Daniel Fienberg de THR critique la série, en particulier le rythme et le manque de répit pour certains personnages et points de l’intrigue, mais conclut que c’est loin d’être suffisant pour enterrer la série. Merci en grande partie aux performances des leads Pedro Pascal et Bella Ramsey.

« Si ce sont là mes plus grandes plaintes concernant votre adaptation de jeu vidéo à succès ? Eh bien, vous avez plutôt bien réussi, The Last of Us.

Enfin, Daniel D’Addario de Variety voit déjà un avenir dans lequel Le dernier d’entre nous est considérée non seulement comme la meilleure adaptation de jeu vidéo jamais réalisée, mais comme l’une des meilleures séries télévisées.

« Ce n’est pas un éloge faible – mais ce qui fonctionne à propos de » The Last of Us « fonctionne suffisamment bien pour que l’on voie le futur proche dans lequel la série se retrouvera parmi les meilleures de la télévision. La matière première, y compris une curiosité poignante et réfléchie sur ce que cela pourrait être de vivre une catastrophe, est là. Mais malgré tout cela, la chute n’était pas la faute de l’humanité dans ce récit de notre disparition, j’espère, dans les saisons à venir, voir encore plus du monde au-delà de la relation de nos héros. «The Last of Us», à la base, soutient que le monde vaut la peine de se battre; nous en montrer plus ne fera que renforcer cette affaire.

Par le créateur primé aux Emmy Awards de TchernobylCraig Mazin, et le créateur du célèbre jeu vidéo sur lequel la série est basée, Neil Druckmann, Le dernier d’entre nous est une nouvelle série HBO Original et suit Joel, un survivant grisonnant d’un monde post-pandémique dangereux, qui a lentement perdu son sens de la moralité après la perte de sa fille, et Ellie, une jeune fille qui lutte pour trouver une véritable connexion humaine , sont forcés ensemble et doivent voyager à travers les États-Unis à la recherche d’un faux espoir pour l’avenir de l’humanité.

Avec Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Nick Offerman, Keivonn Woodard et Lamar Johnson, Le dernier d’entre nous devrait faire ses débuts le 15 janvier 2023.