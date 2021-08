Les critiques de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux applaudissent un autre succès de Marvel Smash

Alors que tout le monde est sous le choc de la sortie officielle Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce, prochaine sortie Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux se prépare à sortir en salles, et les critiques sont maintenant disponibles. Actuellement assis à un taux alléchant de 94% sur Rotten Tomatoes, les critiques font l’éloge avec enthousiasme de Shang-Chi, beaucoup l’appelant l’une des meilleures aventures autonomes du MCU.

Notre propre Julian Roman a qualifié le film d' »épopée époustouflante d’arts martiaux » et a fait l’éloge de presque tous les aspects de ce que le réalisateur Destin Daniel Cretton a apporté au grand écran.

« Le réalisateur Destin Daniel Cretton a livré l’histoire intime d’une famille comptant avec des conséquences de grande envergure. Les scènes de combat sont délicieusement chorégraphiées avec un travail de caméra incroyable et visionnaire. Mais la partie vraiment fantastique est que derrière l’excellent tournage, l’action et la pointe effets visuels se trouve un noyau dramatique qui résonne profondément. »

De nombreux critiques ont salué la performance de Simu Liu en tant que protagoniste du film, Brian Truitt de USA Today décrivant l’acteur comme « tout simplement un plaisir à regarder ».

« Il est la recrue la plus importante et la plus contagieuse du MCU depuis le regretté Chadwick Boseman [Black Panther] avec le même attrait de la franchise que Chris Evans [Captain America]. »

Peter Hartlaub du San Francisco Chronicle a également été impressionné par la première aventure de Shang-Chi : au moins une chose glorieusement claire : aujourd’hui, vous en aurez pour votre argent au cinéma. »

Bien que peut-être pas aussi amoureuse, Laura Sirikul d’Empire Magazine a trouvé beaucoup à apprécier malgré quelques « problèmes de rythme », et a finalement estimé que Shang-Chi et la légende des dix anneaux est un pas dans la bonne direction, avec le film plein de « des moments drôles et attachants au milieu de séquences d’action magnifiquement chorégraphiées. »

« Malgré les problèmes de rythme, il constitue un pas extrêmement divertissant dans la bonne direction pour la représentation asiatique. »

De même, Brian Lowry de CNN a également trouvé que le film était une expérience positive malgré quelques lacunes.

« A part les chicanes, « Shang-Chi » est une autre extension intelligemment calibrée de l’écurie Marvel au milieu de ses efforts pour devenir plus diversifiés. »

Malheureusement, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles, avec Jake Cole de Slant Magazine trouvant Shang-Chi et la légende des dix anneaux comme un flou décevant et prévisible.

« Même la chorégraphie la plus ancrée est clairement aidée par des effets informatiques, et les gros plans découpés sur l’action réduisent systématiquement les personnages de combat à un flou. Comme d’habitude pour le MCU, l’acte final se transforme en visuel bruyant et chaotique. absurdité, avec le calcul œdipien entre Shang-Chi et Wenwu [Leung] cédant la place à une conflagration incompréhensible de bêtes magiques et de guerres à grande échelle qui ne fait que souligner davantage le manque d’intérêt que le film a pour son drame humain ostensiblement sondé. »

Poursuivant du côté négatif du spectre critique, Jacob Oller de Paste Magazine a décrit le film de manière assez tranchante comme étant « aussi fade et chargé que son titre ».

« Shang-Chi ne peut même pas garder ses combats à l’abri du style maison envahissant du MCU. Sa bataille finale est la proie de la même collision entre ambition et tradition qui traîne son récit vers le bas. Alors que Shang-Chi s’efforce d’être unique, expressif, voire impressionnant design grotesque pour ses créatures, bestioles, armures et armes, tout est flou dans une boue numérique sous l’assaut du même genre de bestioles volantes mal définies qui semblent tourmenter chaque film du MCU. »

Alors qu’une grande partie des critiques visaient Shang-Chi et la légende des dix anneaux fait référence à ses liens avec l’univers cinématographique Marvel au sens large, beaucoup ont applaudi le film pour avoir réussi à se démarquer de la franchise, créant souvent quelque chose qui lui semblait totalement propre. Justin Chang du Los Angeles Times était l’un de ces critiques qui a apprécié Shang-Chi et la légende des dix anneaux le plus quand il a laissé le MCU au bord du chemin.

« Shang-Chi et la légende des dix anneaux est le plus agréable lorsqu’il se débarrasse des impératifs fastidieux de la franchise et trace son propre chemin. Les derniers temps forts du film incluent la performance de Michelle Yeoh en tant que Ying Nan, une figure de mentor pour Shang-Chi et Xialing [Meng’er Zhang] qui dispense des perles de sagesse avec l’aplomb habituel et offre un contrepoids chaleureux au froid maussade de Leung. »

En fait, même avec le bagage de plus d’une décennie de films Marvel, Angie Han du Hollywood Reporter a estimé que Shang-Chi et la légende des dix anneaux a percé, apportant quelque chose de « frais » au genre qui a si longtemps dominé le cinéma.

« Bien que ses éléments disparates ne se mélangent pas aussi facilement qu’ils le devraient, ils finissent par s’ajouter à un film de super-héros suffisamment frais et amusant pour qu’il en vaille la peine. »

Le 25e film de l’univers cinématographique Marvel, Shang-Chi et la légende des dix anneaux introduira un monde d’arts martiaux et de magie nouvellement découvert dans le MCU. Mettant en vedette Simu Liu en tant que personnage principal, Shang-Chi et la légende des dix anneaux reprend avec le personnage dix ans après avoir fui son père. Voulant mener une vie normale, il est bientôt ramené dans l’organisation clandestine des Dix Anneaux de son père, où il est obligé d’affronter le passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui.

Réalisé par Destin Daniel Cretton à partir d’un scénario qu’il a écrit avec David Callaham et Andrew Lanham, le film met également en vedette Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu et Ronny Chieng.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux devrait sortir aux États-Unis le 3 septembre, dans le cadre de la phase quatre du MCU. contrairement à Veuve noire avant lui, le film fera ses débuts MCU exclusivement dans les cinémas et non simultanément sur Disney +, cela a maintenant été confirmé. Cependant, la sortie Marvel marquera la première sortie du studio avec la fenêtre théâtrale désormais de 45 jours en place, ce qui signifie que Disney sortira probablement Shang-Chi et la légende des dix anneaux sur leur plateforme de streaming et DVD/Blu-ray dès le 18 octobre.

Sujets : Shang-Chi