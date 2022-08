Les critiques de Samaritan sont arrivées, le film de super-héros de Sylvester Stallone valait-il la peine d’attendre?

Les fans de films d’action et de bandes dessinées attendaient que Sylvester Stallone fasse ses débuts de super-héros dans samaritain. Alors, cela valait-il la peine d’être aussi patient ? Eh bien, les premières critiques pour samaritain sont maintenant en place, et le consensus jusqu’à présent est un retentissant… peut-être. Nous commencerons par Frank Scheck de The Hollywood Reporter, qui a trouvé beaucoup à aimer dans la performance centrale de Stallone – même si le reste du film n’est pas tout à fait à la hauteur.

« Stallone fournit juste la bonne quantité de gravité lasse du monde et d’humour impassible pour mettre sur le matériel hokey. »

William Bibbiani de TheWrap est plus positif dans sa réponse aux styles de super-héros de Stallone, louant le projet pour avoir apporté quelque chose de nouveau au genre épuisé.

« Comme un vieux morceau de ferraille réparé et nettoyé, et transformé en quelque chose de nouveau, et qui vaut la peine d’être payé au prix fort. »

Robert Kojder de Flickering Myth a ressenti la même chose, félicitant samaritain pour sa perspective différente et sa capacité à trouver un équilibre entre l’aventure sinistre et l’aventure familiale.

« C’est un film de rencontre entre un garçon et un super-héros délabré, un répit par rapport à ce que le genre offre généralement. Samaritan n’est pas sombre et n’est pas non plus un film pour enfants ; c’est quelque part entre les deux avec sa perspective inhabituelle et agréable.”

Alex Maidy de JoBlo a beaucoup aimé samaritainattribuant au film une note décente de 7/10 et qualifiant la sortie de super-héros de « bon film d’action mais un conte de super-héros médiocre ».

« Samaritan est un bon film d’action mais un conte de super-héros médiocre. Un autre type d’histoire d’origine, ce film est une belle performance de fin de carrière de Sylvester Stallone qui prouve à quel point il avait le potentiel de diriger une franchise de bandes dessinées si ce projet avait vu le jour il y a environ vingt ans.

Owen Gleiberman de Variety était un peu moins amoureux de samaritain, l’appelant « basique », mais fait l’éloge de certains éléments du film ; « Samaritan » est suffisamment basique pour ressembler souvent à un film de jeu vidéo dans lequel quelqu’un a oublié d’ajouter le CGI. Mais le film se construit sur une très bonne tournure, et Stallone, à sa manière, y apporte une ambiance… »

Sarah Bea Milner de Slashfilm, quant à elle, n’a pas pu s’empêcher de profiter Samaritain Saveur de film B disant: « Samaritan est un film B avec des problèmes de film B, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas aimer le regarder. »





samaritain Atterrit sur Prime Video aujourd’hui

Bien sûr, tout comme le bien et le mal des histoires de super-héros, vous ne pouvez pas avoir le positif sans le négatif. Et Siddhant Adlakha d’IGN est vraiment ce dernier, donnant samaritain un 4/10 et dire…

« Sylvester Stallone ne semble pas ravi de jouer un super-héros dans Samaritan, un méli-mélo de non-idées empruntées à de meilleurs films. »

John Nugent d’Empire a complimenté le travail de Stallone mais n’a pas trouvé de raison satisfaisante pour samaritain exister.

« Dans un marché encombré, les nouveaux films de super-héros ont besoin de beaucoup pour se démarquer ; malgré un travail solide de Sylvester Stallone, ce que Samaritan apporte à la table n’est pas vraiment clair.

Enfin, Benjamin Lee du Guardian a critiqué le scénario pour ne pas avoir donné suffisamment à Stallone pour travailler avec lui. Malgré tous ses efforts.

«Stallone recycle l’ancien combattant grisonnant des deux films Creed, mais avec beaucoup moins de dimension ici, pas une faute de sa part exactement, mais une partagée avec Schut, dont le scénario peu profond ne lui donne pas vraiment de grain ou de nerf. ”

Réalisé par Julius Avery et avec Sylvester Stallone, Javon Walton, Pilou Asbæk, Dascha Polanco et Moises Arias, samaritain suit Sam Cleary, 13 ans, qui soupçonne que son voisin mystérieux et reclus, M. Smith, est en fait un super-héros légendaire caché à la vue de tous.

samaritain est disponible en streaming à partir du 26 août 2022 par United Artists Releasing et Amazon Studios via le streaming sur Prime Video.