Les critiques de Pale Blue Eye louent Christian Bale et Harry Melling mais critiquent le rythme

Réalisé par Scott Cooper et mettant en vedette le lauréat d’un Oscar Christian Balele thriller gothique de Netflix L’oeil bleu pâle commence à diffuser aujourd’hui – et les critiques sont maintenant arrivées. L’oeil bleu pâle et son mystère de meurtre central vaut-il la peine d’être regardé? Ou cette histoire d’un détective fatigué du monde et de son partenaire, qui se trouve être un jeune Edgar Allen Poe, est-elle à manquer ? Découvrons-le.





En commençant par Glenn Kenny de RogerEbert.com, L’oeil bleu pâle est tout à fait le premier, honorant Poe tout en explorant avec succès les parties les plus sombres de la nature humaine.

« Le film rend hommage au personnage réel qui deviendrait, entre autres, le créateur incontestable de l’histoire policière américaine, tout en éclairant de son propre chef une lumière frissonnante sur les recoins les plus sombres du cœur humain. »

Alex Maidy de JoBlo a également trouvé beaucoup à aimer L’oeil bleu pâley compris la partition « étrange » d’Howard Shore, le mélange d’horreur et de mystère, et une solide performance de Harry Potter vedette Harry Melling. Cependant, ils ont estimé que L’oeil bleu pâle aurait pu être beaucoup plus excitant qu’il ne l’est finalement.

« Tout le monde dans le casting est utile dans son rôle, mais personne n’assume sa performance avec autant d’enthousiasme que Harry Melling. Un mystère solidement construit, The Pale Blue Eye s’effondre dans le troisième acte décevant, qui ne fournit pas une résolution adaptée à la complexité du crime présenté. Même s’il s’agit toujours d’un film très bien fait, ce n’est pas du tout ce que j’avais espéré. »

Les éloges pour Melling continuent grâce à Julian Roman de 45secondes.fr, qui a conclu que c’est Melling plutôt que Bale qui porte L’oeil bleu pâle.

« The Pale Blue Eye intrigue avec une dynamique de personnage fascinante et des thèmes occultes. Le récit finit par trébucher avec des problèmes de rythme et un troisième acte déroutant et chargé de rebondissements. Harry Melling porte le film avec une performance enthousiaste.





The Pale Blue Eye est disponible sur Netflix aujourd’hui

Tristement, L’oeil bleu pâle a été confronté à quelques critiques. David Rooney du Hollywood Reporter a ressenti un sérieux manque d’élan de la part du thriller mystérieux, le décrivant comme « inerte ».

« C’est l’une de ces pièces d’époque joliment montées qui devraient vous piquer la tête ; au lieu de cela, il s’effondre de scène en scène avec peu d’élan ou de tension, restant juste ce côté inerte.

Owen Gleiberman de Variety a ressenti la même chose, appelant L’oeil bleu pâle pour son incapacité à rendre justice à Edgar Allen Poe et son penchant pour le macabre.

« Malgré l’atmosphère sombre, il y a peu de choses ici qui alimentent notre fascination pour Poe et la mystique macabre pour laquelle il est devenu célèbre. »

Enfin, David Ehrlich d’indieWire termine les choses sur une note légèrement plus positive, trouvant beaucoup à apprécier avec L’oeil bleu pâle malgré son ton sérieux et son approche quelque peu terne de sa prémisse.

« The Pale Blue Eye est peut-être trop glacial pour dégeler tout le potentiel de sa prémisse, mais ce polar Netflix bien meublé s’amuse encore à puiser dans l’aspect le plus intelligent du roman de Louis Bayard dont il a été adapté. »

Réalisé par Scott Cooper et adapté du roman du même nom de 2003 de Louis Bayard, L’oeil bleu pâle stars Christian Bale, Harry Melling, Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lawtey, Simon McBurney, Timothy Spall et Robert Duvall.

