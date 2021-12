Les critiques de Matrix Resurrections sont en cours et on l’appelle une « suite digne »

Les critiques officielles sont enfin arrivées pour Les résurrections matricielles et il semble que cela se compare vraiment à la trilogie originale.

Il y a eu beaucoup de battage médiatique autour du quatrième volet de l’incroyable franchise époustouflante ainsi que beaucoup de scepticisme quant à la façon dont il s’intégrera dans le récit.

Malgré la sortie du troisième film il y a près de 20 ans, il semble que Lana Wachowski ait trouvé un moyen brillant d’amener l’histoire en 2021 et elle obtient même un peu de méta avec la suite.

Crédit : Warner Bros.

Amélie Berry de Flicks.co.nz a écrit: « Un commentaire très littéral sur les suites, les redémarrages et, à un niveau plus profond, la façon dont la politique radicale peut être reconditionnée, marchandisée et réduite à un autre outil de pacification. »

Flick Fan Nation‘s Austin Burke a déclaré: « Ce film nécessite presque une deuxième vision en raison de sa complexité. Il y a tellement d’éléments inattendus en jeu. Bien que l’histoire soit quelque peu désordonnée, il y a des moments fascinants. »

Jamie Jirak de ComicBook.com a ajouté: « Alors que Les résurrections matricielles n’est en aucun cas parfait, c’est une nette amélioration par rapport aux deux suites précédentes et plus digne du nom de Matrix. Le film regorge d’excellentes performances, d’une grande nostalgie et d’une action satisfaisante. »

Crédit : Warner Bros.

D’autres critiques l’ont qualifié de « assez génial », « souvent étrange comme l’enfer » et « une grande finale appropriée à la trilogie originale ».

Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss se sont à nouveau associés pour devenir Neo et Trinity pour cette suite et, selon les critiques, le film explique très bien comment ces deux stars peuvent être en vie.

Ils apparaissent aux côtés de Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jessica Henwick et Jonathan Groff.

Jada Pinkett Smith a repris son rôle de Niobe et Lambert Wilson revient dans le rôle du Mérovingien.

Crédit : Warner Bros.

Reeves a promis Résurrections sera certainement un frisson pour les fans de la franchise de films.

Parler à 45secondes.fr l’année dernière, il a déclaré: « Nous avons beaucoup d’espoir et d’ambition, et nous espérons que les gens les apprécieront vraiment, et nous avons l’ambition de faire des films vraiment spéciaux.

« Je peux te dire ça [director] Lana Wachowski est une cinéaste et artiste incroyable et elle a écrit un scénario merveilleux.

« Nous faisons de notre mieux pour faire quelque chose de spécial, et il en va de même pour John Wick, nous espérons pouvoir créer un prochain chapitre vraiment satisfaisant et agréable. »