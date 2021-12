Les critiques de Matrix Resurrections font allusion à une suite de science-fiction qui divise

Les critiques de la suite d’action de science-fiction très attendue Les résurrections matricielles sont maintenant, alors ce retour à la franchise emblématique ravive-t-il l’héritage de l’original bien-aimé, ou s’agit-il d’un sentiment de déjà-vu moindre? Enfin, un peu des deux, semble-t-il. Alors que certains critiques ont trouvé beaucoup de choses à aimer Les résurrections matricielles, d’autres n’étaient pas aussi enthousiastes, ce qui a entraîné une réponse quelque peu conflictuelle aux nouvelles aventures de Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Anne Moss).

À commencer par John DeFore de The Hollywood Reporter, Les résurrections matricielles ravive plus de souvenirs du premier La matrice plutôt que Reloaded et Revolutions, la critique incitant les fans de l’original de 1999 à donner une chance à cette suite tant attendue.

« Si vous avez aimé Matrix et que vous avez détesté les suites (ou si vous les avez simplement trouvées insatisfaisantes), allez voir celle-ci. Amusez-vous bien.

David Ehrlich d’indieWire est quant à lui devenu un grand fan de la vision de la réalisatrice Lana Wachowski pour la poursuite de ce monde de science-fiction. Donner Les résurrections matricielles avec une note A-, il a fait l’éloge de l’histoire d’amour centrale du film au milieu des pièges du genre dans lequel il habite, la comparant même à une division Guerres des étoiles suite Les derniers Jedi.

« Un film d’une sincérité dévastatrice sur la façon dont l’amour est la meilleure arme que nous ayons pour donner un sens à un monde qui nous remplit la tête du bruit blanc de la guerre et des conflits en boucle éternelle. »

Beaucoup de bruit a été fait au sujet de la méta-approche de la suite par rapport à ses prédécesseurs, Matt Singer de ScreenCrush trouvant qu’il s’agit d’un élément attachant, et disant même que c’était « assez bon pour évoquer des souvenirs chaleureux de la première matrice ». Scott Mendelson de Forbes a contesté les séquences d’action du film, mais a également ressenti son lien profond avec la franchise passée. « J’aurais aimé que ce soit un meilleur (ou moins) film d’action, mais les scènes où les gens se parlent et détaillent les répliques de ce qui a précédé sont aussi fascinantes qu’espéré », dit-il. « C’est moins une continuation qu’un épilogue, et c’est un film étrangement léger et joyeux sur un avenir sans espoir. »

Étonnamment, certaines des réponses à Les résurrections matricielles ont été plus médiocres, ce qui est sans doute pire qu’une réaction plus extrême de toute façon après une si longue attente. Peter Debruge de Variety déclare : « En bref, Wachowski n’ajoute pas grand-chose à la riche mythologie qu’elle et sa sœur Lilly ont établie, mais elle fait attention à ne pas la gâcher non plus. Alex Godfrey d’Empire Magazine a fait écho à ces sentiments, donnant au film 3/5 et disant: «Resurrections souffre d’une crise d’identité, passant d’être suprêmement amusant et sachant à étrangement piéton. C’est un méli-mélo glissant divertissant en gros éclats mais finalement un peu creux.

L’une des critiques les plus négatives est une gracieuseté d’Amelia Emberwing chez IGN, qui a malheureusement conclu: « The Matrix Resurrections est un tas de très bonnes idées empilées pour faire un mauvais – et parfois moche – film. »

Enfin, notre propre Julian Roman a trouvé beaucoup à apprécier dans Les résurrections matricielles, en accordant une attention particulière à la chimie des stars de retour Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss.

« Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss sont électriques ensemble à l’écran. Le feu qui brûlait entre eux est rallumé avec du carburant pour fusée. Certains peuvent trouver à redire aux nouveaux personnages, à la refonte d’anciens favoris et au changement radical du scénario. Mais personne ne peut dire que Neo et Trinity à nouveau ensemble ne sont pas spectaculaires.

Les résurrections matricielles, qui se situe actuellement à un taux respectable de 70 % sur Rotten Tomatoes, devrait être publié par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021 et sera également disponible en streaming numérique sur HBO Max.





