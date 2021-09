Les critiques de Many Saints of Newark louent un retour digne dans le monde des sopranos

Tony Soprano est de retour, et ce, tout est encore très personnel puisque les premières critiques pour Les Sopranos préquelle, Les nombreux saints de Newark, sont maintenant dedans. Alors, vaut-il la peine de retourner dans le monde violent, parfois terrifiant, souvent hilarant du gangster du New Jersey et ainsi d’explorer ses premières années, peut-être même d’avoir un meilleur aperçu de ce qui fait vibrer le futur patron de la mafia ? Eh bien, oui, c’est la réponse courte, mais le consensus semble être que vous en tirerez beaucoup plus si vous êtes déjà un fan.

« The Many Saints of Newark frappe plus fort si vous connaissez et vous souciez de la famille – et de la « famille » – au cœur de l’histoire. »

Sean O’Connell de CinemaBlend a certainement estimé que les événements décrits dans Les nombreux saints de Newark frappez beaucoup plus fort si vous connaissez déjà bien ce monde et ces personnages. C’est un avis partagé par David Ehrlich d’IndieWire, qui a lui aussi estimé que le film était quelque peu freiné par sa propre mythologie, une mythologie que vous gagnerez à comprendre déjà.

« Un service de fans gratuit à parts égales et un drame de foule captivant ; une poignée de main maladroite du diable d’un film qui est asphyxié à mort par la même mythologie qu’il exploite également dans une histoire d’origine magistrale sur la violence cyclique et les péchés du père. »

Clarisse Loughrey de The Independent a cependant trouvé beaucoup à aimer Les nombreux saints de Newark, arguant que le film paie aussi le fanservice Les Sopranos et parvient à prendre la familiarité dans différentes directions, ajoutant même une intrigue supplémentaire à la série télévisée acclamée par la critique.

« The Many Saints of Newark est à la fois immédiatement reconnaissable et en quelque sorte impossible à placer. C’est aussi féroce et brillant – une œuvre qui à la fois développe et complique l’héritage culturel des Sopranos. »

Beaucoup d’éloges sont également faits sur les performances d’Alessandro Nivola dans le rôle de Dickie Moltisanti et de Leslie Odom Jr. dans le rôle de Harold McBrayer, avec David Rooney de The Hollywood Reporter les qualifiant tous les deux de « convaincants », bien qu’il ait trouvé à redire au film lui-même en disant : » The Many Saints of Newark est plus une note de bas de page divertissante qu’une extension inestimable de l’héritage colossal de la série. comme la superbe série qui l’a précédée. « Les saints ne peuvent pas être ce qu’étaient les Sopranos – sans le temps ou ceux qui se sont perdus pour le dire, s’en foutent. Mais pendant une centaine de minutes, on se sent assez proche de rentrer à la maison », a déclaré Greenblatt.

C’est en comparaison avec la série où Les nombreux saints de Newark commence à trébucher un peu, avec AA Dowd d’AV Club trouvant les personnages et l’intrigue trop minces; « Ce qu’il propose dans cette préquelle trop compliquée des Sopranos est beaucoup moins intéressant que ce qu’il a planté dans nos têtes pendant six saisons. »

En fait, Brian Lowry de CNN.com a même soutenu que peut-être Les nombreux saints de Newark aurait mieux fait d’éviter le long métrage et d’être développé comme une série télévisée un peu comme Les Sopranos.

« The Many Saints of Newark » s’avère être un film crédible et enrichissant. Mais avec un peu plus d’assaisonnement et de temps au four, comme son prédécesseur HBO, cela aurait pu devenir une émission de télévision vraiment sensationnelle. »

Maintenant, revenons au côté le plus positif des choses avec Charlotte O’Sullivan de London Evening Standard, qui a beaucoup retiré de l’exploration de la jeunesse de Tony Soprano, finalement consciente Les nombreux saints de Newark une note élogieuse de 5/5.

« Assez important, traumatiquement agréable, The Many Saints of Newark est une histoire d’inattendu qui fera crier alléluia les cinéastes, ainsi que les patates de canapé à vie. »

Enfin, Chris Evangelista de SlashFilm décrit le film comme une « déconstruction sanglante du film Mob », trouvant le regard sur le passé très intéressant et ajoutant une autre couche de tragédie au personnage déjà complexe de Tony Soprano d’une manière que seul un bien- fait prequel peut.

« La tragédie ultime est que nous pouvons voir la plus petite lueur d’espoir pour Tony ici, mais nous savons que c’est un faux espoir. En fin de compte, il ne s’éloignera jamais de ce monde violent. Et il enverra ceux à qui il prétend l’amour en enfer. »

Réalisé par Alan Taylor et écrit par David Chase et Lawrence Konner, The Many Saints of Newark précédera la série policière à succès de David Chase, Les Sopranos, reprenant un jeune Anthony « Tony » Soprano, qui grandit dans l’une des époques les plus tumultueuses de l’histoire de Newark, et devient un homme au moment même où des gangsters rivaux commencent à se soulever et à défier l’emprise de la toute-puissante famille du crime DiMeo la ville de plus en plus déchirée par la race. L’oncle qu’il idolâtre, Dickie Moltisanti, qui a du mal à gérer ses responsabilités professionnelles et personnelles, et dont l’influence sur son neveu contribuera à faire de l’adolescent impressionnable le tout-puissant chef de la mafia que nous viendrons plus tard, est pris dans l’air du temps. à savoir : Tony Soprano.

Le projet a amassé un casting stellaire dirigé par Alessandro Nivola (La désobéissance, une année des plus violentes) comme Dickie Moltisanti. Le casting de soutien comprend des gens comme Jon Bernthal (Les morts-vivants, le punisseur) comme Giovanni Francis « Johnny Boy » Soprano, le père du patron du crime Tony Soprano, et Vera Farmiga (Les disparus, la conjuration), qui incarne la femme de Giovanni et la mère de Tony, Livia Soprano.

Ils sont rejoints par Corey Stoll (L’homme fourmi), Billy Magnussen (Pas le temps de mourir), Leslie Odom Jr. (Meurtre sur l’Orient Express), Joey Diaz (Spider-Man 2) et Ray Liotta (Goodfellas), et Michael Gandolfini, le vrai fils de feu le grand James Gandolfini, le jeune acteur reprenant le rôle d’Anthony « Tony » Soprano pendant ses premières années.

Avec l’aimable autorisation de Warner Bros. Pictures, Les nombreux saints de Newark aura sa première mondiale au Tribeca Fall Preview le 22 septembre 2021. Il devrait sortir en salles aux États-Unis le 1er octobre, avec une sortie simultanée d’un mois sur le service de streaming HBO Max.

Sujets : Les nombreux saints de Newark, Les Sopranos