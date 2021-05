Les critiques de l’Armée des morts sont là, Zack Snyder a-t-il fabriqué son chef-d’œuvre de zombies?

Les premières critiques de Netflix Armée des morts sont là, le réalisateur Zack Snyder a-t-il réussi à réinventer le genre zombie comme il l’avait espéré, ou le film est-il juste un autre patchwork de séquences au ralenti et de dispositifs d’intrigue absurdes? Eh bien, le film détient actuellement un taux d’approbation de 77% sur Rotten Tomatoes jusqu’à présent, le score le plus élevé jamais enregistré par Snyder, alors peut-être Armée des morts vaudra après tout un voyage à Vegas infesté de zombies.

Le critique Owen Gleiberman de Variety a vraiment apprécié les frissons de pop-corn de Armée des morts, croyant qu’il y en a plus qu’assez pour satisfaire tout le monde.

« Un concours de pop-corn élégamment grandiose, musclé mais conventionnel qui a quelque chose pour à peu près tout le monde. »

Charlie Ridgley de Comicbook.com a également trouvé beaucoup de choses à aimer dans le film, malgré un complot chaotique, donnant Armée des morts un 4 sur 5 très impressionnant.

« C’est certainement parfois compliqué et quelques intrigues secondaires ne trouvent pas tout à fait leur place, mais c’est une aventure imaginative et absolument passionnante qu’il est difficile de ne pas apprécier. »

Mis à part l’action, beaucoup ont loué la performance de Dave Bautista, Robbie Collin du Daily Telegraph disant: « Tout le monde ici a été choisi pour son visage, pas pour son nom – et la caméra de Snyder examine le bilan du braquage sur chacun. d’entre eux de près, surtout celui de Bautista, qui reste l’un des plus émouvants de l’Hollywood moderne. »

Josh Wilding de ComicBookMovie.com a fait écho à ces sentiments en disant que « Zack Snyder rend les zombies cool à nouveau dans Army of the Dead, mais prend de mauvaises habitudes en cours de route. Dave Bautista, cependant, vole la vedette, et le film est amusant, stupide et assez farfelu pour en faire une franchise dans laquelle nous espérons pouvoir à nouveau nous mettre les dents. «

K. Austin Collins de Rolling Stone a fait valoir que le film de zombies ne parvient pas à étoffer correctement certains éléments, laissant certains détails intéressants inexplorés, s’appuyant plutôt sur les talents de la distribution de l’ensemble.

«Parce que le film ne nous donne pas – même pas en allant jusqu’à, disons, un avant-goût, un avant-goût littéral de la romance zombie-sur-zombie, chair pourrie-sur-chair pourrie – ce qui finit par rester debout ce n’est pas vraiment le film lui-même, mais le casting qui le porte. «

Alonso Duralde de The Wrap avait le même sentiment: « Bien que ce soit le meilleur film que Snyder ait réalisé depuis son dernier des morts, c’est aussi celui qui fait continuellement allusion au travail le plus satisfaisant qu’il aurait pu être. » Chris Evangelista de Slashfilm, quant à lui, a certainement trouvé beaucoup à apprécier, mais n’était pas sûr que ce soit une bonne chose, comparant l’expérience à la ville miteuse au centre du film; « Il y a un certain plaisir à avoir dans Army of the Dead, mais c’est le plaisir stupide et laid que vous vous réveillez le lendemain en regrettant. À bien y penser, c’est un peu comme un voyage à Las Vegas. »

Bien que la réponse ait été en grande partie positive, il y a eu quelques détracteurs, Molly Freeman de Screen Rant trouvant que Army of the Dead était une sortie cinématographique peu profonde malgré des décors d’action passionnants.

« L’Armée des morts de Snyder offre une action convaincante et des graphismes choquants, mais n’est pas assez intelligente ou amusante pour être plus qu’un film de zombie superficiel. »

Peter Bradshaw du Guardian était également loin d’être amoureux de Armée des morts, trouvant le tout pour être un slog sans humour.

« Ce n’est qu’un éclaboussement monumental, où l’armée des morts des zombies affronte des gens qui ne sont pas très vivants, et le tout sans blagues. »

Bien sûr, comme la plupart des travaux de Snyder, le réalisateur fait des films qui ont tendance à plaire à une base de fans très spécifique, pour lesquels Armée des morts devrait s’avérer très satisfaisant. Au moins selon Ian Sandwell de Digital Spy …

« L’armée des morts va-t-elle changer les esprits des critiques de Snyder? Probablement pas. Mais pour les fans de Snyder et toute personne d’humeur à l’action de zombies assoiffés de sang, le film remporte le jackpot. »

Réalisé par Zack Snyder, avec un scénario qu’il a co-écrit avec Shay Hatten et Joby Harold, et avec une distribution d’ensemble comprenant Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raúl Castillo, Samantha Win, Huma Qureshi et Garret Dillahunt, Armée des morts a lieu à la suite d’une épidémie de zombies qui a laissé Las Vegas en ruines et à l’écart du reste du monde.

Bautista mène le peloton en tant que Scott Ward, un habitant de Vegas déplacé et ancien héros de guerre zombie qui retourne maintenant des hamburgers à la périphérie de la ville qu’il appelle maintenant chez lui. Ward est approché par le patron du casino Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada) avec la proposition ultime: Entrez dans la zone de quarantaine infestée de zombies pour récupérer 200 millions de dollars assis dans un coffre-fort sous la bande avant que la ville ne soit bombardée par le gouvernement en 32 heures. Poussé par l’espoir que le gain pourrait aider à ouvrir la voie à une réconciliation avec sa fille séparée Kate (Ella Purnell), Ward relève le défi en réunissant une équipe d’experts pour le braquage.

Scott trouve bientôt un obstacle émotionnel inattendu lorsque Kate rejoint l’expédition à la recherche de Geeta (Huma S. Qureshi), une mère qui a disparu dans la ville. Avec une horloge qui tourne, un coffre-fort notoirement impénétrable et une horde de zombies Alpha plus intelligente et plus rapide se rapprochant, une seule chose est certaine dans le plus grand braquage jamais tenté: les survivants prennent tout.

Armée des morts devrait sortir dans certains cinémas aux États-Unis et numériquement sur Netflix le 21 mai 2021. Les 15 premières minutes seront diffusées lors d’un événement spécial en ligne ce jeudi. Malgré les preuves du contraire, le géant du streaming a beaucoup confiance en Snyder et en sa capacité à créer une franchise, avec un Armée des morts prequel, Armée des voleurs, également en cours de planification. Le film sera centré autour de l’un des personnages centraux de Armée des morts, Ludwig Dieter (joué par l’acteur Matthias Schweighöfer), qui deviendra également réalisateur, l’histoire explorant les premiers jours de l’épidémie de zombies à Las Vegas.

