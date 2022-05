Les critiques de la saison 4 de Stranger Things sont là et disent que c’est « effrayant » et « gore »

Critiques de la quatrième saison de Stranger Things ont commencé à arriver et ils sont un peu mélangés.

Il ne reste que quelques jours avant que nos écrans de télévision ne soient honorés par le festival d’horreur nostalgique de science-fiction qui a captivé les gens du monde entier.

Il y a eu beaucoup de discussions à propos de Stranger Things approfondir le genre de l’horreur et il semble que les fans seront impressionnés.

« La nouvelle bête Hawkins – que Dustin appelle avec précision un fac-similé de Freddy Krueger – se sent plus tactile et viscéralement effrayante alors qu’il s’attaque aux traumatismes des adolescents », a déclaré Framke.

Saloni Gajjar de l’AV Club a ajouté: « L’aspect le plus excitant de la saison quatre est la façon dont elle embrasse le gore comme jamais auparavant. Même le critique le plus dur de la série sera influencé par ce mélange parfait de science-fiction effrayante et amusante.

« Cette fois, il y a une maison hantée, des scènes de mort fracassantes, un méchant tentaculaire surnommé Vecna ​​qui parle d’une voix de baryton, et un énorme hommage à Freddy dans le fonctionnement de Vecna. »

Cependant, tout ne peut pas être incroyable et incroyable. Il y a quelques inconvénients à la nouvelle saison.

Les critiques ont dénoncé la durée monstrueuse de certains épisodes et se sont demandé s’il était même possible de regarder la quatrième saison et de toujours en profiter.

Le critique de Den of Geek, Alec Bojalad, a déclaré: « L’expérience de regarder Stranger Things la saison quatre, en particulier lorsqu’elle est binge, peut rapidement se transformer en une corvée de synthés et de lumières scintillantes. »

« Même lorsque le contenu à l’écran est intéressant, les scènes peuvent durer plusieurs battements trop longtemps ou, dans certains cas, indiquer clairement qu’elles n’auraient jamais dû être incluses en premier lieu. »

« Ces sept premiers chapitres sont étoffés, pas seulement dans l’histoire mais aussi dans la longueur », a déclaré Francisco.

« Ils durent tous une bonne heure (installez-vous confortablement), mais contrairement à la plupart des cas de ballonnement de Netflix, il n’y a guère [any] excès. Tout compte, grand ou petit. »

Alors, préparez-vous à interrompre la frénésie – il n’est pas nécessaire que ce soit un marathon – ou assurez-vous de vous mettre à l’aise avant de vous connecter.

Avec chaque épisode qui coûterait à Netflix environ 30 millions de dollars (42 millions de dollars australiens, 24 millions de livres sterling), vous pouvez parier votre dernier dollar que les effets sont époustouflants.

Et, bien que le casting soit dispersé en Amérique (et dans le monde, nous vous regardons, Hopper) cette saison, cela ne signifie pas que nous n’allons pas voir une performance de ripper.

Notamment, Sadie Sink en tant que Robin de Max et Maya Hawke a tendance à voler des scènes.

Oh, et Steve (Joe Keery) et Dustin (Gaten Matarazzo) sont de retour pour une autre aventure en tant que charmant duo dynamique de la série.

Mais comme nous l’avons dit plus tôt, ne nous croyez pas sur parole. Il a été évalué à 93 % par Rotten Tomatoes.