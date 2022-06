Les critiques de la saison 3 de Umbrella Academy font l’éloge de la dernière sortie de l’histoire de super-héros peu orthodoxe de Netflix

Les premières critiques de la troisième saison de la série de super-héros Netflix, L’Académie des Parapluies, sont maintenant là. Alors, comment la dernière aventure des frères et sœurs Hargreeves se compare-t-elle à leurs précédentes sorties acclamées par la critique ? Nous nous tournons d’abord vers Nate Richard de Collider, qui a décerné L’Académie des Parapluies La saison 3 est un A- impressionnant, ajoutant que la série continue d’être « l’antithèse » des histoires typiques de super-héros.

« À la base, la saison 3 de The Umbrella Academy ressemble à l’anthèse de l’histoire traditionnelle des super-héros. Tout comme The Boys aborde la politique et le capitalisme sous couvert de capes et de sang, The Umbrella Academy plonge dans les thèmes de la lutte personnelle et de la nature compliquée des relations familiales à travers les superpuissances et les voyages dans le temps. C’est l’histoire de super-héros qui parle à l’étrange intérieur de chacun.

Les éloges se poursuivent grâce à Spencer Perry de Comicbook.com, qui a évalué L’Académie des Parapluies troisième saison un 4 sur 5. Tout en notant que la troisième sortie est la série la plus faible de la série jusqu’à présent, la revue applaudit la même approche unique du genre et la distribution de personnages « fermement enracinée ».

« Cette saison est peut-être la plus faible des trois, mais elle reste une série entièrement divertissante qui ne ressemble à rien d’autre produite à la télévision. C’est dommage que Netflix ne veuille pas que le monde en profite au maximum. »

L’Académie des Parapluies La saison 3 gagne un autre 4/5 d’Eammon Jacobs de Radio Times, qui a également trouvé quelques défauts avec le rythme. Dans l’ensemble, cependant, L’Académie des Parapluies La saison 3 continue le même sens du plaisir et se transforme en une finale épique.

« Pourtant, une fois que The Umbrella Academy plonge dans la viande et les os du Kugelblitz (et au-delà), cela donne un coup d’accélérateur avec une conclusion cosmique époustouflante. »

L’Académie des Parapluies Frappera Netflix plus tard ce mois-ci

Alex Stedman d’IGN a fait l’éloge de la distribution, en particulier Tom Hopper, Elliot Page et Emmy Raver-Lampman, avant de conclure que, si la saison 3 peut perdre une partie du plaisir loufoque des aventures précédentes, elle compense largement avec un message sincère.

« Cela peut sembler moins inventif et bourré d’action que les saisons précédentes, mais ce qu’il perd en folie, il gagne en cœur et en clarté de son message – un message qui résonne, que votre famille bousille ou non la chronologie. »

Pendant ce temps, Jenna Scherer de l’AV Club met en lumière Elliot Page et le parcours de Viktor Hargreeves comme une vedette cette saison.

«Mais The Umbrella Academy, de manière vitale, réserve le plus grand soin à l’histoire de Vanya, interprétée par le nominé aux Oscars Elliot Page. Les scénaristes cartographient la transition de la vie réelle de l’acteur sur son personnage, alors que le réveil queer qu’il a connu dans les années 1960 conduit Vanya à devenir Viktor. L’émission gère habilement les conversations que Viktor a avec chacun des membres de sa famille au sujet de sa transition, ainsi que la façon dont il prend tout son sens tout au long de la saison.

Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles, cependant, car Danielle Ryan de Slash Film a évalué la série à 6/10. Alors qu’ils « voulaient aimer » le retour de L’Académie des Parapluiesla série a « des messages mixtes et une narration désordonnée ».





« La bonne nouvelle est que Netflix a déjà renouvelé la série pour une quatrième saison, ce qui signifie qu’il est temps de corriger le cours et peut-être d’offrir des fins satisfaisantes aux personnages que nous avons appris à connaître et à aimer. Malgré mes frustrations, je continuerai à regarder, parce que je suis une ventouse quand ce spectacle est doux et idiot même si j’ai parfois la bouche pleine de vomi.

Avec Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, L’Académie des Parapluies La saison 3 reprend avec les Hargreeves alors qu’ils entrent dans une nouvelle réalité. Convaincus qu’ils ont empêché l’apocalypse initiale et fixé une fois pour toutes cette chronologie abandonnée, la célébration est rapidement interrompue lorsqu’ils réalisent que les choses ne sont pas exactement comme elles les ont laissées.

La saison 3 de Umbrella Academy devrait sortir le 22 juin 2022.