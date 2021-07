Les critiques de Black Widow sont disponibles, à quoi les fans de MCU peuvent-ils s’attendre?

Le public a continué à être captivé par le MCU sur le petit écran grâce à des goûts de Loki et WandaVision, mais après de nombreux retards et beaucoup d’attente, la franchise revient enfin à la majesté du grand écran avec Veuve noire. Les critiques de la dernière sortie sur grand écran de Marvel sont maintenant disponibles, et Veuve noire sonne comme non seulement une histoire digne de la fondation Vengeur, mais aussi un retour triomphal au cinéma.

Jamie Jirak de Comicbook.com retrouvé Veuve noire être la fin parfaite pour le temps de Scarlett Johansson dans le MCU (bien qu’il prétende que le film est arrivé un peu trop tard) et exhorte le public à le voir sur grand écran.

« Black Widow sera disponible à l’achat sur Disney+ Premier Access, mais si vous avez la chance de le voir sur grand écran, vous devez absolument le prendre. Le film sera le retour idéal au cinéma pour tout cinéphile, même ceux qui ne sont que des fans occasionnels du MCU. Bien qu’il soit difficile de ne pas s’attarder sur le fait que Black Widow aurait dû être fait il y a une décennie, le nouveau film parvient toujours à être un ajout bien placé à la franchise et le parfait adieu pour Scarlett Johansson et Natasha Romanoff. »

La variété faisait écho à bon nombre de ces sentiments, trouvant Veuve noire être une sortie Marvel beaucoup plus profonde et plus intéressante que ce à quoi les fans de la franchise s’attendent peut-être.

« … Le public qui entre dans « Black Widow » peut encore se demander ce qu’il va voir exactement le personnage principal faire. Dans les apparitions de Scarlett Johansson dans le MCU jusqu’à présent, remontant à « Iron Man 2 », elle a été une combattante acharnée en cuir lisse avec quelques mouvements de jackknife caractéristiques. Je me suis demandé, ou j’ai peut-être craint, que « Black Widow » soit deux heures de cela. Ce n’est pas le cas, c’est beaucoup plus intéressant et absorbant. «

Eric Kohn d’Indiewire a quant à lui apprécié l’hommage du film au Bourne franchise et a été enthousiasmé par le reste de la phase 4 de Marvel.

« Les mauvais accents abondent et aucun plaisir ne peut sauver le cliché du troisième acte d’un objet brûlant géant tombant du ciel, mais dans l’ensemble, « Black Widow » constitue un ajout satisfaisant à la franchise « The Bourne Identity ». en fait un début solide pour le dernier cycle de l’univers cinématographique Marvel, mais l’attrait du MCU est toujours venu de la façon dont il joue avec les formules existantes avec des cuillerées d’action éparpillées partout, et la 24e entrée frappe tous ces battements avec du style à revendre. »

David Rooney de The Hollywood Reporter n’a pas pu s’empêcher de comparer Veuve noire avec l’autre volet féminin de Marvel, Capitaine Marvel, le critique trouvant finalement que le premier était une expérience beaucoup plus satisfaisante.

« Réalisé par Cate Shortland avec une excitation propulsive, de l’humour et des interludes émotionnels agréablement discrets, ce standalone s’avère un véhicule stellaire pour Natasha Romanoff de Scarlett Johansson, soutenu par Florence Pugh, Rachel Weisz et David Harbour. Passer du modèle de super-héros à territoire de thriller d’espionnage à indice d’octane élevé, il fait une entrée MCU dirigée par des femmes beaucoup plus satisfaisante que le capitaine Marvel fadement ampoulé. »

IGN a félicité le film pour son ambition avant de déclarer que, connaissant la fin sacrificielle de Natasha Romanoff, le film est drapé de tragédie.

« Le film est, en un mot, ambitieux. C’est un film de super-héros mais aussi un thriller d’action d’espionnage, un drame familial dysfonctionnel, un adieu et, en grande partie, un film sur le rétablissement d’abus. Une grande partie ne se sent pas. comme un film Marvel du tout, grâce au ton plus sombre utilisé pour raconter l’histoire d’un programme russe qui kidnappe des jeunes filles et les entraîne à devenir des assassins. Il n’y a pas un événement catalyseur qui a donné des super pouvoirs à Natasha – pas de morsure d’araignée radioactive ou gamma bombe. Et Natasha a déjà fait défection au SHIELD, bien que les téléspectateurs sauront pourquoi elle a rejoint en premier lieu. Le film se concentre sur l’affirmation de la raison pour laquelle elle continue sur la voie de l’héroïsme, au-delà du simple fait d’échapper aux confins de sa vie passée. Bien que cela résolve sur une note d’espoir, cela laisse un arrière-goût de tragédie intense pour l’un des Avengers originaux de Marvel. »

Le sentiment que Noir Widow aurait dû être fait beaucoup plus tôt dans la chronologie cinématographique de Marvel est quelque chose qui est détenu par beaucoup, avec Matt Goldberg de Collider pensant que l’histoire aurait été mieux adaptée en se concentrant beaucoup plus tôt sur la carrière de Black Widow, plutôt que d’utiliser simplement le personnage pour présenter Yelena Belova de Florence Pugh.

« Bien que la dynamique familiale soit amusante et que la mission soit un tarif Marvel standard, Black Widow a finalement l’impression de raconter la mauvaise histoire, mais il n’a pas le choix compte tenu de son emplacement dans la chronologie du MCU. Si ce film était sorti au milieu des années 2010 , ils auraient quand même pu suivre la voie de la préquelle mais ont raconté l’histoire de Budapest et de sa rencontre fatidique avec Hawkeye/Clint Barton (Jeremy Renner). Nous savons que c’est un tournant important dans sa vie, et ça aurait été cool de voir comment ça s’est déroulée et a changé sa direction d’assassin à gages à agent du SHIELD. Au lieu de cela, l’histoire que nous obtenons est plus un pilote de porte dérobée pour l’émission Yelena Belova. Je ne peux qu’espérer que Marvel fera mieux avec Yelena qu’avec Natasha. «

Enfin, The Independent a trouvé le film défectueux, mais n’a pas pu s’empêcher d’être séduit par la narration centrée sur les femmes … même si cela a pris autant de temps à Marvel.

« Pour tous les défauts de Black Widow, les choses qu’il fait bien construisent un avenir plus prometteur pour les femmes du MCU – un avec des histoires qui non seulement évoquent des expériences réelles et relatables, mais sont en fait racontées par des femmes derrière la caméra. C’est juste dommage que Natasha n’ait jamais eu ça dès le début. »

Réalisé par Cate Shortland d’après un scénario d’Eric Pearson, Veuve noire voit Scarlett Johansson reprendre le rôle de Natasha Romanoff AKA Black Widow pour ce qui est probablement la dernière fois. Le casting de soutien comprend Florence Pugh, David Harbour, OT Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone et Rachel Weisz. Suite aux événements de Captain America : guerre civile, Natasha Romanoff se retrouve en fuite et forcée d’affronter une dangereuse conspiration liée à son passé. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Romanoff doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne une vengeuse.

Veuve noire devrait sortir aux États-Unis le 9 juillet, qui sera simultané dans les salles et via Disney + avec Premier Access. Le film est le premier de la phase 4 de Marvel.

