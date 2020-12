Les critiques continuent de faire des «  jours heureux  », malgré l’amour durable des fans

Le producteur de télévision légendaire Garry Marshall voulait dépeindre la vie d’adolescent dans les années 50. Le résultat a été la longue série Jours heureux. La populaire sitcom a connu un succès incroyable, gagnant le cœur d’innombrables fans à travers le pays. Les personnages charismatiques et les références nostalgiques ont toujours gagné une place dans l’histoire de la culture pop.

Jours heureux diffusé de 1974 à 1984, diffusant 225 épisodes en 11 saisons. La finale a attiré 30,5 millions de téléspectateurs, un véritable témoignage de la popularité de l’émission. Malgré son énorme succès, les critiques ont remis en question l’intention de l’émission et, à ce jour, critiquent encore le concept de The Fonz et de tous ses amis.

Ce que les critiques avaient à dire sur la populaire sitcom

La tentative originale de nostalgie de Marshall n’a pas été bien accueillie. La première saison a reçu de faibles notes Nielsen et la menace d’être annulée est devenue imminente.

Souhaitant désespérément faire fonctionner le concept, Marshall a changé de vitesse et a transformé la deuxième saison en un succès colossal. AV Club dit que ce qu’il a proposé était « en fin de compte stupide, mais cela a fait de l’émission l’un des plus grands succès de l’histoire de la télévision, l’une des histoires de cas ultimes que les fans de télévision peuvent signaler lorsqu’il s’agit d’art contre commerce. »

L’équipe de production a transformé la comédie à caméra unique en un regard hilarant sur la croissance. Le spectacle est passé de mignon et charmant à bruyant, familial et rempli de gadgets. Les personnages à plusieurs niveaux sont devenus des gens amusants qui se souciaient plus de rire que de raconter une histoire complexe.

L’intention originale de Marshall s’est transformée en une comédie multi-caméras que les fans du monde entier ont appris à connaître et à aimer. Le Fonz (Henry Winkler) fera à jamais partie de l’histoire de la culture pop.

AV Club a souligné que « la télévision stupide doit avoir de l’intégrité pour réussir. » Jours heureux livré avec des personnages tels que Richie Cunningham (Ron Howard), Mme C (Marion Ross), M. Cunningham (Tom Bosley), Ralph Malph (Don Most) et Potsie (Anson Williams).

Les fans avaient une opinion différente sur ‘Happy Days’

Alors que les critiques de la série estimaient que les producteurs avaient vendu tôt en abaissant la comédie, les fans n’étaient pas d’accord. Le public a adoré le facteur nostalgie et s’est attaché aux nombreux personnages relatables.

Le Fonz était un favori des fans avec sa veste en cuir qui définit le caractère et son attrait sans fin à l’écran avec d’innombrables femmes. Il était la quintessence du cool que tout le monde aspirait à être. Son personnage a été développé comme un récit édifiant pour Richie, qui pourrait se transformer en lui s’il ne restait pas dans le droit chemin. Les fans ne l’ont pas vu de cette façon. Ils ont juste trouvé Fonzie cool!

Alors que l’émission montait au sommet des classements Nielsen, d’autres programmes ont commencé à suivre le format à succès de la populaire sitcom. Les comédies de style Shtick avec des blagues stupides et des personnages exagérés sont devenues la norme.

Marshall, déterminé à donner au public ce qu’il voulait, a regardé l’émission atteindre une popularité folle. AV Club a réfléchi à la raison pour laquelle «le laissez-passer désespéré de Marshall pour sauver son émission en se vendant a fonctionné.»

Ils ont noté que Marshall «chassait un public qui souhaitait de plus en plus rompre avec les corvées des années 70, juste un peu de plaisir stupide à rire, au lieu de créer le petit spectacle astucieux qu’il avait voulu faire.

Icônes de la culture pop

Le Fonz a pris vie devant un public de studio en direct. Alors que la série commençait à prendre une nouvelle direction, Winkler a insufflé la vie au personnage par ailleurs silencieux. Son slogan, «AYYYY!» est devenu emblématique, et sa capacité à frapper un juke-box pour qu’il démarre sans quart était légendaire.

L’épisode où Fonzie tente de faire sauter une moto casse-cou Evel Knievel dans le parking du restaurant fera à jamais partie de l’histoire mémorable de la télévision.

En fin de compte, Marshall a peut-être été forcé d’abattre son concept original pour apaiser le public, mais la stratégie fonctionne. Jours heureux est l’une des émissions les plus regardées jamais réalisées.