Les critiques applaudissent Nicolas Cage et la chimie « électrique » de Pedro Pascal dans un nouveau film

Les critiques se tournent vers Twitter pour commenter Le poids insupportable du talent massif, faisant l’éloge de la chimie à l’écran de Nicolas Cage et Pedro Pascal. Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous :

Le duo dynamique star dans le nouveau film super-méta qui voit Cage jouer une version de lui-même qui accepte d’assister à l’anniversaire d’un riche super-fan. Cependant, les choses tournent vite mal.

Le film a été écrit et réalisé par Tom Gormican, l’homme derrière Ce moment génant.

Les critiques ayant maintenant regardé le film, les verdicts sont tombés, et beaucoup pèsent sur leur opinion sur le film qui met également en vedette Demi Moore, Ike Barinholtz, Neil Patrick Harris et Tiffany Haddish.

S’adressant à Twitter pour commenter l’alchimie entre Cage et Pascal, un critique a écrit : « LE POIDS INPORTABLE DU TALENT MASSIF est tellement bon et hilarant ! Les blagues, le timing, les surprises, l’alchimie entre #NicolasCage & @PedroPascal1 sont parfaits et tellement amusants à regarder ! J’ai adoré autant que #Paddington2. »

Un autre a ajouté: « A assisté à une première projection de #TheUnbearableWeightOfMassiveTalent avec Nicolas Cage & @PedroPascal1 Hilarant, largement divertissant du début à la fin, et la chimie à l’écran entre Cage & Pascal est le cadeau qui continue de donner. Allez voir ce film en avril 22e ! »

Le poids insupportable du talent massif est irréel ! C’est hilarant, intelligent et tellement conscient de soi. C’est tout simplement génial. Pedro Pascal et Nic Cage ont une chimie incroyable et voleront votre cœur avec leur bromance ici. Ils sont hystériques. Ce film est une explosion absolue. #SXSW pic.twitter.com/4CT8yS81iz – BD (@BrandonDavisBD) 13 mars 2022

Un autre a ajouté : « Le poids insupportable du talent massif: Nicolas Cage joue le rôle d’un fou qui se déprécie dans une méta tournée débridée de ses plus grands succès. Le film le plus drôle et le plus tapageur du festival. Chimie d’action de copain électrique avec Pedro Pascal. #SXSW2022. »

Et il semble que le film ne se porte pas seulement bien sur Twitter, car il a actuellement 100% sur le tomatomètre sur Rotten Tomatoes.

Le verdict est tombé. Credit : Alamy/Lionsgate

C’est vrai, le juge ultime de la décence d’un film évalue le film à 100%, ce qui en dit long car c’est là que nous obtenons la plupart de nos recommandations de films.

Le score d’audience n’ayant pas encore été décidé, les critiques n’ont pas perdu de temps pour ajouter leur grain de sel aux critiques extrêmement bonnes.

L’un d’eux a écrit: « C’est un voyage bruyant qui vous laissera avec un sourire collé sur votre visage. Cage jouant une version de lui-même en fait une méta-comédie unique qui ne manque pas de moments poignants et de gags émeutiers qui approfondiront votre appréciation pour son travail. »