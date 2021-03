Les critiques américaines à venir sont ici, Eddie Murphy honore-t-il ou entache-t-il l’original?

Chute un jour plus tôt que prévu, suite de la comédie Coming 2 America trouve le public réuni avec Akeem Joffer d’Eddie Murphy et Semmi d’Arsenio Hall après une attente de trente ans. Après tant d’années depuis le premier Venant en Amérique les cinéphiles ravis, les retrouvailles valaient-elles la peine d’attendre?

AO Scott du New York Times a trouvé beaucoup de choses à apprécier parmi les Eddie Murphy suivi, description Coming 2 America comme « [A] géniale, la plupart du temps inoffensive, parfois assez drôle suite à une comédie bien-aimée des années 1980. « Johnny Oleksinski du New York Post était cependant loin d’être aussi amoureux de la suite, l’appelant » Une réunion heureuse « qui » ne peut pas recréez l’étincelle, l’innocence et la comédie magistrale de l’original. «

Cette réponse mitigée est révélatrice du consensus général en matière de Coming 2 America, Sean O’Connell de CinemaBlend ayant le sentiment que le film s’appuie trop sur l’héritage de son prédécesseur populaire.

«Cette tentative tiède de raviver notre intérêt pour la série boitille le long d’un cycle de rotation de ‘Vous vous souvenez de ceci?’ gags et sous-intrigues trop sérieuses. «

Travis Hopson de Punch Drunk Critics pensait que Coming 2 America fonctionne mieux pour rappeler au public le premier film de loin supérieur.

« Alors que la suite tant attendue ne peut pas tenir une bougie à son prédécesseur, cela fonctionne très bien quand on se penche durement vers la nostalgie, pas tellement quand on essaie quelque chose de nouveau. »

Coming 2 America être une sortie cinématographique moindre par rapport au premier film est un sentiment partagé par tous, Whelan Barzey d’Empire Magazine trouvant néanmoins des choses à apprécier.

« S’il manque le charme et le magnétisme de Murphy du premier film, Coming 2 America offre un retour large et utile à Zamunda. »

Josh Bell de CBR quant à lui n’était pas fan, avec « une poignée de moments amusants et un casting qui passe clairement un bon moment » ne parvenant pas à vivre à la hauteur des trente ans d’attente avec la suite manquant de bonne raison d’exister. Frank Scheck du Hollywood Reporter a également estimé que la suite n’avait pas sa propre identité en disant: « Coming 2 America comprend tellement de clins d’œil à son prédécesseur que cela ressemble à un long-métrage Easter Egg à la recherche d’un film. »

Peter Debruge de Variety a également estimé que Coming 2 America repose trop sur la familiarité, ce qui ne fonctionne pas toujours dans un contexte moderne.

« Pour la plupart, » Coming 2 America « retombe sur des punchlines familières, servant des répétitions presque mot pour mot de morceaux amusants de l’original, mais ils ne jouent pas nécessairement la même chose dans ce contexte. »

Certains ont cependant trouvé beaucoup de plaisir dans la suite de la comédie, avec Charlotte O’Sullivan du London Evening Standard disant: « Coming 2 America se trompe dans certains cas, mais bat les chances en faisant tellement bien », tandis qu’Eric Kohn de indieWire déclare simplement que « Coming 2 America n’a pas besoin d’être parfait pour réussir à mettre [Murphy] centre de la scène. Tous saluent le roi. «

Réalisé par Craig Brewer. Coming 2 America reprend avec le prince Akeem de Zamunda après la mort de son père. Maintenant roi, Akeem se rend compte qu’il n’a pas de fils pour hériter de son trône à sa mort éventuelle. Pour cette raison, sa vie et le trône risquent d’être pris par le général Izzi. Akeem apprend qu’il a un fils dans le Queens, New York lors d’une aventure d’une nuit qu’il a eue il y a des années alors qu’il vivait là-bas.

Ainsi, Akeem et son confident Semmi se rendent dans le Queens et rencontrent son fils, Lavelle, le ramenant à Zamunda avec sa mère, Mary. Une fois sur place, ils le présentent à la famille d’Akeem et au reste de la cour, le préparant à devenir prince et héritier du trône. Coming 2 America est disponible en streaming maintenant sur Prime Video avec l’aimable autorisation d’Amazon Prime.

