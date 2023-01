Les Critics Choice Awards obligeront les participants à passer des tests COVID car des acteurs notables abandonnent

La saison des récompenses bat son plein alors que les stars montent sur scène pour la 28e édition de ce soir Prix ​​​​du choix des critiques. En plein essor également : COVID.





Plusieurs stars, dont Michelle Pfeiffer, Jamie Lee Curtis et les deux stars de Les Banshees d’Inisherin, Colin Farrell et Brendan Gleeson ​​- ont récemment annoncé qu’ils ne pourraient pas assister à la cérémonie de remise des prix après avoir été testés positifs.

En leur absence, Farrell et Gleeson sont nominés pour les prix du meilleur acteur et du meilleur second rôle. Farrell a récemment remporté un Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale, qu’il a réclamé en personne.

La cérémonie de remise des prix a répondu aux dernières annonces d’abandon en mettant en œuvre un nouveau protocole COVID exigeant que tous les participants soumettent des résultats de test COVID négatifs dans les 72 heures suivant l’événement, selon Deadline.

Les Critics ‘Choice Awards sont la première remise de prix en 2023 nécessitant des tests COVID et font suite aux Golden Globes, qui ont été qualifiés d’événement de super propagation possible suite à des infections liées.





Les stars restent à la maison

Michelle Pfeifer s’est rendue sur Instagram pour annoncer son absence tout en faisant de la place pour féliciter Jeff Bridges pour son Lifetime Achievement Award :

« Je suis vraiment désolé de manquer les Critics Choice Awards aujourd’hui. Oui, Covid. Particulièrement déçu de ne pas voir @thejeffbridges recevoir son Lifetime Achievement Award. Pauline Kail l’a dit le mieux – « Il (Jeff) est peut-être le plus naturel et le moins acteur conscient de soi qui ait jamais vécu. JAMAIS VÉCU. C’est ce que recherchent tous les acteurs, et Jeff réussit à chaque fois… avec chaque rôle dans lequel il se glisse. Félicitations Jeff et à tous les nominés ! »

Jamie Lee Curtis a également partagé ses résultats sur Instagram tout en déplorant qu’elle manquera plusieurs remises de prix à la suite de son test positif pour COVID :

« F–k COVID ! Malheureusement, cette pom-pom girl en chef ne sera pas à toutes les festivités du week-end pour encourager ses amis et collègues. La vie au quotidien. Je suis content qu’il y ait tous ces tests à domicile disponibles pour que je n’aie pas « Je ne vais pas au déjeuner @americanfilminstitute et propager mes germes. J’avais tellement hâte d’aller au @bafta tea et aux @criticschoice Awards en tant que nominé et membre d’une équipe hétéroclite. Je suis si fier de ces gens, et J’ai hâte de les encourager à travers mon poste de télévision. Restez en sécurité là-bas, les gens.

Chelsea Handler accueille l’événement télévisé, qui a commencé à être diffusé ce soir à 19 h HNE sur la CW. La cérémonie se déroule au Fairmont Century Plaza de Los Angeles.