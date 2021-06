Les cristaux ont des pouvoirs que personne n’imagine

J’ai commencé à m’intéresser à cette thérapie lorsque j’ai vu une photo d’elle à l’école où elle pratiquait le yoga. Je l’ai trouvé très beau et j’ai réservé ma séance, n’attendant que de la beauté. Lorsque je me suis allongé et que j’ai senti toute l’énergie couler, se déplacer et s’équilibrer, j’ai réalisé que les cristaux sont des êtres vivants qui émettent de subtiles vibrations énergétiques. J’étais très intéressé par l’apprentissage de la technique et après un an, j’ai été formé et j’ai travaillé.

Avec les cristaux, il est possible de nettoyer, d’harmoniser et de dynamiser les êtres humains et les animaux. Cela se fait en assemblant des mandalas avec les différents types de cristaux sur les 7 chakras principaux, qui sont :

Sahasrara ou Couronne : il est situé un peu au dessus de la tête, il est en dehors du corps physique. Sa fonction est la connexion de l’Âme avec la Sagesse Divine et il est extrêmement sensible à tout type de stress. Son déséquilibre entraîne un caractère instable et une agitation mentale.

Ajna ou troisième œil : Situé au centre du front, entre les sourcils. Il est responsable de l’intuition, de l’inspiration et de la conscience. Déséquilibré, il génère des maux de tête et de la fatigue oculaire.

Vishudha ou chakra de la gorge : il est lié au son, à la communication, à la voix et aussi au métabolisme. Déséquilibré, il provoque un épuisement énergétique.

Anahatha ou chakra du cœur : Situé au centre de la poitrine, sa fonction principale est le sentiment d’amour. Des émotions telles que la tristesse ou même la dépression sont des signes typiques d’épuisement de ce chakra.

Manipura ou plexus solaire : se situe à la base de l’os externe. Il est chargé de réguler nos échanges vibratoires avec l’environnement, avec les autres êtres humains et avec la nature. Déséquilibré, il génère des sautes d’humeur et de l’agressivité.

Svadhistana ou chakra sexuel : situé à 4 doigts sous le nombril, il est le centre de l’énergie créatrice, de la sexualité, de la joie et du plaisir. Déséquilibré, il provoque des déviations sexuelles, des maux de dos et des crampes menstruelles.

Muladhara ou chakra racine : maintient et renforce la force vitale, l’instinct de survie dans le monde physique, d’où émane un sentiment de sécurité. Lorsque déséquilibré, nous perdons la volonté de vivre, nous ressentons une peur excessive et un épuisement du corps physique.

Le patient étant allongé, le cristallothérapeute mesurera les chakras avec un pendule en bois, vérifiant la qualité et l’intensité de l’énergie. Ensuite, à l’aide d’obsidiennes noires, il nettoiera les chakras déséquilibrés. La prochaine étape consistera à placer les cristaux clés de chacun des chakras, puis à assembler les mandalas à partir du cristal clé.

Les mandalas sont montrés au patient à travers un miroir puis activés par le Crystal Therapist pour s’harmoniser. La thérapie agit pendant 30 jours et ne doit pas être répétée avant la fin de cette période. L’augmentation de l’intervalle est parfois nécessaire pour ajuster le patient au nouveau modèle vibratoire.

Ce changement se reflète dans tous les domaines de la vie, la personne se met à vibrer en phase avec ce qu’elle veut vivre et s’attire, de nouvelles opportunités se présentent, des changements de comportement et d’humeur. Il est toujours bon de se rappeler que les thérapies subtiles complètent les traitements conventionnels, sans jamais les remplacer.

Mettre des mots sur ce qui se passe lors d’une séance est très difficile, il faut ressentir, chaque être humain est unique et son expérience dans l’énergie des cristaux sera unique.