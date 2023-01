Les crimes de l’Académie : qui est l’actrice de Sex Education qui rejoint le film

Netflix

Gillian Anderson, qui joue dans les crimes de l’académie sur Netflix, est devenu célèbre dans les années 1990 pour Fichiers X

©GettyGillian Anderson rejoint l’Académie des meurtres

Basé sur le roman du même nom, The Academy Murders débarque cette semaine sur Netflix et on vous dit de qui il s’agit Gillian Anderson, actrice de éducation sexuelle qui rejoint le casting du long métrage avec Christian Bale (Psycho américain) et qui donnera vie à Julia Marquis. Après avoir été connue sous le nom de Milburn, la maman d’Otis dans la série Netflix par une nouvelle génération, Gillian va encore une fois nous montrer sa polyvalence.

Anderson n’est pas étranger au monde du divertissement ou à la plateforme de streaming qui présentera en première la bande de mystère et d’horreur, puisque Nous avons également vu Gillian dans des projets comme La Couronneoù il a donné vie à « la dame de fer », Margaret Thatchercependant sa carrière n’a pas commencé avec des plates-formes, mais en 1986 quand il fait ses débuts dans le court métrage Trois à onze.

+ Qui est Gillian Anderson ?

L’actrice est devenu célèbre dans les années 1990 avec Fichiers X où il a donné vie Dana Scullyun personnage qui lui a valu l’Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique en septembre 1996, même si auparavant Gillian (Chicago, 1968) était déjà apparue dans des projets tels que Une question de choix, Le tournant, Classe de ’96, redémarrer et était même la voix de Moro dans la version anglaise de Princesse Mononokede Hayao Miyazaki, entre autres projets.

Après la fin de la série emblématique qui l’a propulsée vers la gloire en 2002, Anderson s’installe à Londres où il poursuit sa carrière loin du scandale des médias américains.. L’actrice est née dans l’Illinois, cependant, elle a vécu une partie de son enfance au Royaume-Uni, donc l’Angleterre n’était pas un pays étranger pour elle. De retour à Londres, Anderson s’est concentré sur le théâtre et a joué dans des pièces telles que Maison de poupées, Un tramway nommé Désir Oui veille nueaccumulant récompenses et records d’audience.

Sans négliger le cinéma ou la télévision, Anderson revient sur les écrans avec des projets comme maison désolée, De grands espoirs Oui La chassebien que déjà sur les plateformes, il revient avec le défi de jouer Thatcher dans La Couronne puis à Jean Milburn dans éducation sexuelle, sexologue et mère d’un adolescent ; et maintenant en janvier 2023, il revient au cinéma avec le film avec Christian Bale sur un détective à la retraite qui recrute un cadet astucieux, rien de plus et rien de moins que Edgar Allan Poe pour résoudre un meurtre macabre à l’Académie militaire des États-Unis.

