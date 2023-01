Les crimes de l’académie d’Edgar Allan Poe : faits curieux sur la nouvelle série Netflix

La plateforme de streaming Netflix vient de sortir le film ‘‘Les Crimes de l’Académie », un nouveau film basé sur la pièce du même nom écrite par Louis Bayarddans lequel on peut voir l’auteur iconique Edgar Allan Poe.

L’histoire du drame, du mystère et de l’enquête est réalisée par balle chrétiennequi joue le détective Augustus Landor, tandis que l’acteur Harry Melling Il interprète l’illustré Edgar Allan Poe, auteur dont un grand nombre de références sont faites à chacune de ses œuvres.

En ayant Poe comme l’un de ses personnages principaux, les fans de l’auteur ont réussi à capturer chacune des curiosités qui ont été montrées dans l’histoire, voici donc quelques-uns des faits curieux qui entourent cette nouvelle production Netflix.

Le nom d’Augustus Landor

Le nom du protagoniste de »Les crimes de l’Académie » fait référence à l’enquêteur C Auguste Dupin, qui joue dans diverses histoires mystérieuses de Poe telles que »Les meurtres de la rue Morgue », »Le mystère de Marie Roget » et »La lettre volée ».

De même, le nom de famille Landor vient du poème »Landor’s Cottage » écrit par Poe, dans lequel il parle d’une petite maison appartenant à un homme nommé Landor et qui s’inspire de la propre maison de l’auteur.

La figure du corbeau

Quelque chose que tous les téléspectateurs ont sûrement capturé dans le film était la présence du corbeau, car non seulement nous voyons cet oiseau en gros plan, mais son coassement apparaît dans la bande originale du film dans les moments les plus sombres. C’est parce que »The Raven » est l’un des poèmes les plus connus d’Edgar Allan Poe.

lénore

Dans le film, on voit Poe réciter un poème à Lea, mentionnant le nom de Lenore, qui est le titre d’un de ses poèmes sur une femme malade qui meurt très jeune, similaire au cas de Lea dans le film.

Le cœur révélateur

Les meurtres dans »The Academy Murders » se distinguent par le fait que le meurtrier coupe également le cœur de chacune de ses victimes, une référence à »The Tell-Tale Heart », l’une des œuvres les plus connues de Poe. . Enfin, le titre du film en anglais est »Pale Blue Eye », un conte gothique de Poe dans lequel son protagoniste a un œil bleu pâle.

Sans aucun doute, »The Academy Crimes » est l’un des films que tous les fans d’Edgar Allan Poe apprécieront, étant disponible dans le catalogue Netflix.