Les crevettes de bébé mante lancent des coups de poing à 9 jours

Les crevettes mantes manient un appendice à ressort qui frappe dans l’eau avec une force explosive – et leurs bébés peuvent commencer à se balancer neuf jours seulement après leur éclosion.

Dans une nouvelle étude, publiée jeudi 29 avril dans le Journal de biologie expérimentale , les scientifiques ont étudié les larves des Philippines crevette mante (Gonodactylaceus falcatus) à l’origine collectées à Oahu, Hawaï. L’équipe a également élevé certaines des mêmes espèces à partir d’œufs, surveillant attentivement leur développement dans le temps, puis zoomant sur leur appendice perforant au microscope.

L’appendice, appelé appendice raptorial, fonctionne comme un arc et une flèche, en ce que la pointe de l’appendice est tirée vers l’arrière, « encoché » contre un mécanisme semblable à un ressort, puis relâchée dans une libération soudaine d’énergie élastique, a déclaré d’abord auteur Jacob Harrison, étudiant diplômé du programme de biologie de l’Université Duke. « Bien que nous ayons une assez bonne compréhension de son fonctionnement chez les adultes … nous n’avions pas vraiment une solide compréhension de son développement », a déclaré Harrison à 45Secondes.fr.

Maintenant, dans une étude « remarquablement complète et soigneusement contrôlée », Harrison et son équipe ont commencé à percer le mystère du moment où les crevettes mantes commencent à se jeter comme des boxeurs ultra-rapides, a déclaré Roy Caldwell, professeur de biologie intégrative à l’Université de Californie. , Berkeley, qui n’a pas participé à l’étude.

Et de plus, puisque les crevettes mantes larvaires ont des coquilles transparentes, « ce qui est nouveau dans cette étude est [that] la transparence de l’appareil rapace leur permet de voir en détail exactement ce qui se passe « , a déclaré Caldwell. » Cela n’a pas été possible en regardant les adultes, « dont l’exosquelette est opaque, a-t-il dit.

Plus lent que prévu, mais toujours impressionnant

Lorsque les crevettes mantes adultes déclenchent une rafale de grèves, les extrémités de leurs appendices peuvent trancher l’eau à environ 80 km / h, selon National Geographic . Mais un modèle mathématique, publié en 2018 dans la revue La science , a laissé entendre que les bébés crevettes mantes pourraient lancer des coups de poing encore plus rapides que les adultes, en supposant qu’ils commencent la boxe à un jeune âge.

Ce modèle, développé dans le même laboratoire que Harrison travaille, a zoomé sur le mécanisme à ressort que les crevettes mantes utilisent pour délivrer des coups punitifs. «Nous voyons ces mécanismes partout dans la biologie», des grenouilles sauteuses et des insectes aux méduses piquantes qui lancent des capsules remplies de venin dans leurs proies, a noté Harrison.

Le modèle a laissé entendre que ces mécanismes à ressort devraient généralement devenir moins efficaces à des échelles plus grandes et que, par conséquent, des ressorts plus petits avec moins de masse devraient générer une accélération plus élevée lorsqu’ils sont relâchés. Un autre modèle spécifiquement axé sur les crevettes mantes a révélé un résultat similaire, indiquant que les espèces de crevettes mantes plus grandes frappent plus lentement que les espèces plus petites, ont rapporté les chercheurs en 2016 dans le Journal de biologie expérimentale .

Harrison et son équipe voulaient voir si ces modèles tenaient dans la crevette mante larvaire, car bien sûr, ils sont plus petits que les adultes de leur espèce. L’équipe a donc recherché de minuscules crevettes mantes translucides à Hawaï en pleine nuit. «Si vous sortez là où vous pouvez trouver des crevettes mantes adultes, vous pouvez en fait coller une lumière dans l’eau, et les crevettes mantes viendront comme un papillon de nuit sur une flamme», a déclaré Harrison. Cela dit, les larves de crabes, de crevettes et de poissons affluent également à la lumière et sont ramassées dans les mêmes seaux que les crevettes mantes; c’est donc là que réside le défi.

Ces larves de crevettes nageant librement avaient suffisamment mûri pour sortir du terrier dans lequel elles avaient éclos, elles avaient donc tendance à avoir au moins 9 à 14 jours au moment de la capture, a noté Harrison. Pour collecter des données sur des crevettes mantes encore plus jeunes, Harrison a également collecté une couvée d’œufs d’une femelle G. falcatus trouvé à Wailupe Beach Park. Les œufs ont éclos en transit sur le chemin de l’Université Duke, mais l’équipe a quand même réussi à élever la crevette mante chétive pendant 28 jours dans leur laboratoire.

Avec des crevettes mantes à la main, l’équipe a soigneusement observé comment les larves se sont développées au fil du temps. G. falcatus on savait auparavant que les larves progressaient à travers six stades larvaires, chacun étant marqué par la mue de la larve de son exosquelette. L’équipe a constaté que, dans les premier et deuxième stades larvaires, les larves se blottissaient ensemble au fond du réservoir; à la troisième étape, ils ont commencé à nager mais n’ont pas lancé de coups de poing.

Vue latérale d’une larve de crevette mante âgée de 11 jours, montrant l’appendice rapace replié sous les grands yeux de la larve. (Crédit d’image: Jacob Harrison)

Mais à la quatrième étape, vers les jours 9 à 14, «les larves ont commencé à frapper et à« agiter »leurs appendices de rapaces pendant qu’elles nageaient dans l’eau», ont écrit les auteurs dans leur rapport. À ce stade, les appendices de rapaces s’étaient complètement formés et ressemblaient étroitement à ceux d’un adulte, en termes de structure, et les larves ont également commencé à grignoter les larves de crevettes en saumure fournies par l’équipe. Chaque larve mesurait à peu près la taille d’un grain de riz à ce stade.

L’équipe a tourné une vidéo haute vitesse et haute résolution des frappes de la crevette mante larvaire plus âgée qu’elle avait ramassée dans l’océan, pour voir comment elles projetaient leurs appendices dans l’eau. Cela nécessitait de placer les larves de la taille du riz dans une plate-forme personnalisée et de les fixer avec de la colle, afin qu’elles restent dans le cadre et au point. Les images ont permis à l’équipe non seulement d’examiner la vitesse et la mécanique de chaque poinçon, mais également de regarder les éléments du mécanisme à ressort glisser sous l’exosquelette transparent.

« Ce que nous avons constaté, c’est qu’ils pouvaient produire des accélérations et des vitesses très élevées par rapport à leur taille corporelle », a déclaré Harrison. Ces mesures mesurent spécifiquement la rapidité avec laquelle les appendices des larves peuvent passer de l’immobilité à la frappe, donc à cet égard, les larves étaient « à peu près à égalité avec beaucoup d’espèces adultes », a-t-il déclaré.

Cependant, en termes de vitesse globale, les impacts larvaires n’ont parcouru que 1,4 km / h (0,9 mi / h) – un ordre de grandeur plus lent que les impacts des adultes.

« La conclusion qui était un peu surprenante était que la vitesse de la frappe est inférieure à ce que nous voyons chez les adultes », a déclaré Caldwell. Cette différence de vitesse peut être liée aux matériaux réels constituant le ressort, a-t-il dit; peut-être que le ressort lui-même ou le «verrou» qui encoche l’appendice en place, diffère chez les larves et les crevettes mantes adultes, limitant la quantité d’énergie élastique que les larves peuvent déployer.

L’eau entourant les crevettes mantes peut également avoir un impact sur leur vitesse de frappe, a suggéré Harrison.

Pour les créatures marines minuscules, comme les larves, l’eau est assez visqueuse, plus comme de la mélasse que de l’eau telle que nous la ressentons, a-t-il déclaré. Il se peut que, à mesure que les crevettes mantes mûrissent, elles puissent mieux surmonter la viscosité de l’eau et exécuter des frappes plus rapides.

Et bien qu’elles soient plus lentes que les adultes, les larves ont quand même lancé des coups de poing cinq à 10 fois plus rapides que les vitesses de nage signalées d’organismes de taille similaire et plus de 150 fois plus rapides que leurs collations de crevettes salées préférées, ont écrit les auteurs. Évolution, il se peut qu’il n’y ait pas beaucoup de pression pour que les larves augmentent leur vitesse de frappe avant d’atteindre la maturité, a déclaré Caldwell.

L’étude est également limitée en ce que l’équipe n’a collecté que des vidéos de frappes défensives, provoquées par l’irritation des larves avec un cure-dent, a noté Caldwell. « Nous savons que chez les adultes, il y a une capacité considérable à moduler la force de la frappe en fonction de son utilisation », que ce soit pour la défense, ou pour capturer ou poignarder des proies, a-t-il déclaré. Ainsi, la vitesse de la frappe peut différer quelque peu, selon son objectif.

Pour l’avenir, Harrison et son équipe prévoient de sonder les facteurs qui limitent la vitesse de frappe des crevettes mantes larvaires, ainsi que le moment où les crevettes surmontent cette limitation au cours du développement, a-t-il déclaré. Ils veulent également examiner si l’appendice de rapace se développe de la même manière parmi les centaines d’espèces de crevettes mantes, a-t-il ajouté.

« Les stomatopodes larvaires, » un autre terme pour la crevette mante, « sont essentiellement une boîte noire, nous en savons très peu sur eux », a noté Caldwell. « Presque tout ce qui est fait sur les stomatopodes larvaires est nouveau et intéressant… Ils ont littéralement gratté la surface en termes de morphologie. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.