Les créateurs noirs qui méritent d’être crédités pour les danses TikTok d’Addison Rae sur Jimmy Fallon

L’apparition d’Addison Rae sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon a été une grande victoire pour les TikTokers du monde entier, car ils continuent de prendre le contrôle des médias grand public – mais le succès d’une créatrice ne devrait pas avoir à éclipser ceux qui ont créé la chorégraphie originale utilisée dans son contenu.

Le crédit, ou plutôt son absence, est un énorme problème sur TikTok. De nombreux créateurs moins connus se sentent déçus lorsque les meilleurs chiens de l’application obtiennent des millions de vues et la plupart, sinon la totalité, du crédit lorsqu’ils publient des vidéos d’eux-mêmes exécutant des danses créées pour la première fois par d’autres.

Lorsque Rae a interprété huit des danses les plus populaires de l’application pour Fallon et son public, ni elle ni personne d’autre dans la série n’a mentionné les noms ni reconnu les créateurs originaux derrière ces routines virales.

L’apparence attire les critiques des utilisateurs de TikTok et ajoute au débat de longue date sur les personnes qui, sur l’application, méritent d’être suivies.

Les créateurs noirs ont du mal à être reconnus sur TikTok.

L’été dernier, Jalaiah Harmon, la créatrice de la danse «Renegade», a pris la parole lorsque Charli D’Amelio et de nombreux autres créateurs célèbres n’ont pas réussi à la créditer dans leurs interprétations de sa danse virale.

Depuis lors, de nombreux créateurs ont fait plus d’efforts pour inclure le crédit à l’original dans les légendes de leurs vidéos. Cependant, alors que le succès de TikTok continue de migrer de l’application elle-même vers des émissions comme Fallon, les paramètres concernant comment et quand créditer les autres doivent également changer.

Quatre des huit danses interprétées par Rae ont été chorégraphiées par des créateurs noirs.

La liste complète des créateurs de danse originaux non crédités à l’origine par Addison Rae ou Jimmy Fallon sont:

« Do It Again » a été créé par Noah Schnapp, qui compte 17,4 millions d’adeptes contre 78,9 millions de Rae.

« Savage Love » a été créé par jazlynebaybee, qui compte 1,3 million de followers.

«Corvette Corvette» a été créée par YvnggPrince, qui compte 1 million de followers.

« LaffyTaffy » a été créé par bratzdxll420, qui compte 850 000 abonnés.

«Savage» a été créé par Keke.Janajah, qui compte 2,4 millions de followers.

« Up » a été créé par les NaeNae Twins, qui comptent 1,7 million de followers.

« Fergilicious » a été créé par jenna_alexa.b, des jumeaux qui comptent 201 000 abonnés.

Ces créateurs exécutent des chiffres nettement inférieurs à ceux de certaines des stars populaires de TikTok qui recréent leur travail et pourraient certainement bénéficier d’un simple cri sur le profil de Rae.

Réponse de Rae à la critique

Interrogée par TMZ à propos de ses réflexions sur les critiques, Rae a déclaré qu’elle croyait que les créateurs originaux « définitivement [deserve] tout le mérite. «

L’article continue ci-dessous

« Je pense qu’ils ont tous été crédités dans la publication originale sur YouTube, mais c’est un peu difficile à créditer pendant l’émission », a-t-elle déclaré. « Mais ils savent tous que je les aime tellement et je veux dire, je les soutiens tous tellement. Et j’espère qu’un jour nous pourrons tous nous retrouver et danser ensemble. »

Les crédits de danse peuvent démocratiser le succès sur l’application.

Les créateurs de certaines de ces routines ont beaucoup moins d’adeptes que Addison Rae ou Charli D’Amelio, à près de 112 millions, et ceux qui copient simplement ces routines semblent monopoliser le succès sur l’application.

Le temps et les efforts qu’il faut aux petits créateurs pour créer ces routines leur reviennent au visage lorsque les plus grands créateurs réalisent des vidéos virales sans donner de crédit aux chorégraphes.

Il est facile de penser: «Est-ce important? Ce ne sont que des danses! Mais ces routines font des millionnaires des personnes qui les exécutent, alors pourquoi ne pas répandre l’amour – et l’argent – à ceux qui ont chorégraphié les danses en premier lieu?

Toute autre routine de danse exécutée à la télévision tard dans la nuit implique généralement un chorégraphe des coulisses qui serait payé pour créer des danses. Pourtant, tout ce segment Fallon a été construit sur le travail de ces petits créateurs sans les payer pour leurs routines.

Le fonds des créateurs TikTok permet aux créateurs de profiter des vues et des goûts, donc Addison Rae envoyer ses followers pour soutenir un créateur de danse pourrait changer la vie pour eux.

Les grands créateurs doivent être tenus responsables du devoir qu’ils ont envers les petits créateurs qui les ont amenés là où ils sont.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements.