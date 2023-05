Les créateurs du mercredi rappellent le casting de Jenna Ortega

de Netflix Mercredi a été un grand succès auprès des téléspectateurs lors de sa sortie l’année dernière, attirant une audience très élevée pour devenir l’une des émissions les plus populaires du streamer de tous les temps. Une deuxième saison est en préparation, il y aura donc plus à venir de ce redémarrage de La famille Addams. L’émission a été créée par Miles Millar et Al Gough avec la contribution créative de Tim Burton, qui a également réalisé la moitié des épisodes de la première saison. En vedette dans le rôle principal en tant que membre titulaire de la famille Addams est Jenna Ortegaqui a également reçu des éloges pour son interprétation du rôle.





Dans une nouvelle conversation avec IndieWire, Millar et Gough ont réfléchi au casting d’Ortega en tant que mercredi Addams. Gough savait que le casting était crucial pour le succès de la série, car s’ils ne trouvaient pas le bon mercredi, ils seraient « morts dans l’eau ». Les deux révèlent comment Ortega faisait partie de la liste des actrices que Netflix avait envisagées pour le rôle, et bien qu’ils aient réalisé très tôt qu’elle était un choix solide pour le casting, Gough et Millar ont encore vu de nombreux autres espoirs après son audition juste pour être complètement sûr qu’ils faisaient le bon appel.

« Netflix nous avait donné une liste d’actrices qu’ils aimaient et Jenna était définitivement sur cette liste », a expliqué Gough.

«Mais nous voulions passer par le processus de voir autant de personnes que possible, juste pour que nous soyons vraiment [sure] nous avons trouvé le bon mercredi », a ajouté Millar.

Les créateurs ont également expliqué comment Ortega s’était impliqué dans la création de ce personnage pour la série, une collaboration qu’ils ont saluée.

« Et ce personnage, il y a une précision », explique Gough. « Il y a une précision dans la performance de Jenna, il y a une précision dans la façon dont le personnage est écrit, il y a une précision dans ce que fait Tim, et nous avons tous eu de nombreuses conversations à ce sujet parce que vous essayez juste de vous assurer que vous faites atterrir l’avion sur un très petit porte-avions dans un très grand océan.





Mercredi a-t-il fait de Jenna Ortega une star de cinéma ?

À part Mercredi, Ortega a rencontré beaucoup de succès avec son travail au cinéma. Après des performances acclamées dans le cinquième Crier film et le film slasher XOrtega est récemment apparu dans Cri VI. Elle a également été choisie pour un rôle principal dans la suite attendue Jus de scarabée 2, qui la réunira avec Tim Burton. Le Mercredi Les créateurs sont fiers de voir Ortega devenir l’un des artistes les plus demandés d’Hollywood à un si jeune âge, et ils suggèrent que jouer dans une série Netflix est peut-être la clé pour devenir une superstar hollywoodienne.

Comme le dit Millar, « Cela l’a propulsée au rang de superstar. Comment fait-on une star de cinéma aujourd’hui ? Vous les mettez dans une émission à succès de Netflix. C’est comme ça que ça se passe. Et je pense que vous voyez cela avec Jenna, et évidemment c’est incroyablement bien mérité.

Vous pouvez diffuser la première saison de Mercredi dans son intégralité sur Netflix. La saison 2 n’a pas encore de date de diffusion.