Les créateurs d’Overwatch ravivent les rumeurs sur d’éventuelles séries télévisées

Au cours des premières années de vie de Overwatch, Tempête De Neige il avait parmi ses plans la planification d’un univers de personnages et d’histoires qui s’élargirait avec le temps vers de nouveaux horizons et frontières. Et bien que Overwatch 2 peut devenir la représentation fidèle de dit intentions, la vérité est que l’équipe de développement après le match il pourrait garder un as occasionnel dans sa manche.

Le fait est que dans une récente AMA Jeff Kaplan et son équipe ont réalisé de Reddit, qui nous a aidés à savoir Quelques curiosités de créer Overwatch, Tempête De Neige Il voulait consacrer quelques mots pour parler à nouveau de la tradition de sa franchise pour les années à venir. Et précisément les mots de Kaplan ont servi à raviver une série de rumeurs faisant référence la possibilité de voir Overwatch transformé en série télévisée ou en film:

«Nous avons de nombreuses années de savoir planifiées pour l’univers de la franchise. Nous en sommes très enthousiastes; des intrigues très complexes à certains arcs de caractères variés. Il y a aussi de nombreux héros, lieux et factions sur lesquels nous voulons raconter plus d’histoires. Nous sommes également très heureux de pouvoir les compter de nouvelles manières et utiliser de nouveaux moyens”, a commenté le directeur.

C’est celui là ” pouvoir les compter de manière nouvelle et utiliser de nouveaux médias ” qui a déclenché toutes les alarmes de la communauté des fans. Principalement parce que, même s’il est vrai que Overwatch a eu recours à des bandes dessinées et des courts métrages pour raconter sa tradition, Une série télévisée ou un film serait un bon moyen d’élargir votre héritage.

Cependant, et comme nous le recommandons habituellement avant ce type d’informations, la leur est que nous considérons ces données de manière prudente et que nous attendons soyez le vôtre Tempête De Neige celui qui revient se prononcer officiellement sur la question.

