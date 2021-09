Les créateurs d’éducation sexuelle révèlent pourquoi le spectacle se déroule dans les années 1980

Comme beaucoup d’entre nous se préparent pour la prochaine tranche de Éducation sexuelle, d’autres pourraient se brancher pour la première fois et se demander : est-ce que cela se passe en Amérique ou au Royaume-Uni ? Les personnages sont-ils d’aujourd’hui ou avons-nous été transportés dans les années 80 ?

C’est indéniable, le spectacle a de l’ambiance : les vestes de costume en coquillages colorées d’Eric, les casiers moutarde du couloir, sans oublier le décor et le mobilier qui semblent appartenir à un Rue du Couronnement fixé il y a trois décennies.

Mais alors, il y a les smartphones et juste comme ça, on est jeté.

Cette émission d’éducation sexuelle sur Netflix se situe-t-elle dans une dimension alternative ? C’est l’Angleterre mais ça ressemble à l’Amérique et c’est 2018 mais ça ressemble aux années 80 :joy: – George Thomas (@JustGeoUK) 14 janvier 2019

S’adressant à 45secondes.fr en 2020, l’écrivain Laurie Nunn et le réalisateur Ben Taylor ont déclaré que l’esthétique surréaliste et d’un autre monde était non seulement intentionnelle, mais faisait également partie intégrante du récit de la série.