Les créateurs de The Witcher et Cyberpunk 2077 ne sont plus la société polonaise la plus chère

Selon la publication polonaise Business Insider, Projet de CD n’est plus la société de jeux la plus précieuse de Pologne.

La place des créateurs de The Witcher et Cyberpunk 2077 a été prise par Techland, qui a sorti une série de films d’action zombie Dying Light.

Les journalistes ont rapporté que la valeur marchande de CD Projekt est désormais estimée à 2,07 milliards de dollars (un peu moins de 10 milliards de PLN), tandis que celle de Techland est de 2,2 milliards de dollars (environ 10,6 milliards de PLN).

Les indicateurs des « projets » avaient beaucoup baissé depuis fin 2020 où la capitalisation de l’équipe polonaise était estimée à 8,2 milliards de dollars (environ 40 milliards de PLN).

D’une manière ou d’une autre, la valeur marchande de Techland est potentielle car il est impossible d’estimer sa valeur réelle car elle n’est pas entrée en bourse. Par conséquent, le coût est calculé sur la base du prix par action de 60 PLN.

Actuellement, CD Projekt est en train de développer une nouvelle partie de The Witcher.

Dans le même temps, Techland continue de soutenir le jeu d’action zombie Dying Light 2, sorti en février et a commencé à travailler sur un jeu d’action fantastique en monde ouvert à gros budget avec la participation directe de l’ancien concepteur du RPG Witcher 3 : Wild Hunt » et le jeu de cartes GWENT.

Dans un article précédent, le studio polonais CD Projekt RED a officiellement annoncé le prochain grand jeu de l’univers The Witcher.

La mission est développée en étroite collaboration avec Epic Games sur le moteur Unreal Engine 5 et « démarrera une nouvelle saga ».

Les développeurs ont conclu un partenariat stratégique pluriannuel avec Epic Games mais continueront à utiliser leur technologie REDengine pour développer du contenu supplémentaire pour Cyberpunk 2077.

Actuellement, le CDPR ne partage pas d’informations sur la date de production et de sortie. Il n’y a pas non plus de détails sur le jeu lui-même, sauf qu’il aura à nouveau un monde ouvert.