Les créateurs de The Last Of Us n’ont pas hésité à partager comment ils ont créé l’un des épisodes les plus sincères de la télévision.

Les créateurs de The Last Of Us partagent les détails des coulisses de l’épisode 3

Le dernier d’entre nous’ Le dernier épisode a été créé hier, et c’est sans doute l’un des plus beaux chefs-d’œuvre diffusés cette année. Avec les intrigues et la cinématographie exceptionnelles de la série, Le dernier d’entre nous’ écrivain Craig Mazin et co-créateur de séries Neil Druckman partagé quelques détails sur la façon dont ils ont conçu le troisième épisode de la saison 1.





Le duo puissant de l’émission a créé l’un des épisodes les plus sincères de la télévision et le couple a révélé pourquoi ils avaient choisi d’utiliser Linda Ronstadt. Tres longtemps s’associer avec Nick Offerman et le jeu d’acteur phénoménal de Murray Bartlett dans le troisième épisode. L’écrivain Craig Mazin a expliqué comment il avait trouvé le choix de chanson parfait pour l’épisode.

FILM VIDÉO DU JOUR

Mazin a déclaré à Deadline « .. la chanson devait parler de nostalgie et de ce genre d’amour non partagé sans fin qui dure toute une vie. Un sentiment de tristesse et de futilité que vous serez toujours seul. Et je voulais une chanson qui n’était pas surjouée ou trop populaire, mais je ne voulais pas non plus d’une chanson si obscure qu’on aurait presque l’impression que nous l’avions composée nous-mêmes, et je ne pouvais pas la trouver toute ma vie. »

Mazin a en outre révélé qu’il n’était pas celui qui avait trouvé la chanson parfaite. Il a demandé à un bon ami une recommandation de chanson. Il a en outre révélé: « J’avais lutté et lutté. Et donc, finalement, j’ai abandonné et j’ai envoyé un texto à mon ami Seth Rudetsky, l’animateur de Sirius XM à Broadway et un savant musical, et j’ai énuméré toutes les choses dont j’avais besoin. Et quelques Quelques secondes plus tard, il m’a envoyé un texto et a dit, Linda Ronstadt, » Long, Long Time « . Et je l’ai joué, et je me suis dit : » Oh, ça y est. » Et c’était tout. Seth Rudetsky est l’homme à remercier et à blâmer pour vos larmes. »





Craig Mazin et Neil Druckmann ont également partagé comment Nick Offerman et Murray Bartlett ont été choisis

Distribution de la plateforme Disney

Avec leur performance exceptionnelle dans la série, on peut se demander comment Nick Offerman et Murray Bartlett ont fait atterrir leurs personnages sur Le dernier d’entre nous. Le co-créateur de la série, Druckmann, a révélé qu’ils avaient fait auditionner Bartlett pour le rôle et que l’audition était si bonne qu’ils ont été émus aux larmes. Avec le cas d’Offerman, Mazin a contacté l’acteur car le duo de pouvoir était très excité à l’idée d’avoir Offerman dans la série.

Druckmann a rappelé « Avec Murray, il a eu la gentillesse d’auditionner pour nous, et cet ajout nous a émus aux larmes. C’était tellement bon. Nous recherchons ce personnage très spécifique qui a juste la passion de la vie et doit être un bel homme cela fait que Bill ne se sent vraiment pas en sécurité – et Murray l’avait à la pelle. [Laughs]. »

Il a poursuivi « Avec Bill, l’idée de Craig était de contacter Nick Offerman. J’ai été enthousiasmé par l’idée à cause de la performance de Nick dans Devs; j’avais l’impression qu’il était la meilleure chose dans cette émission. Chaque fois qu’il était à l’écran, il était juste en quelque sorte de voler ces scènes et si captivant dans un rôle sérieux. Et puis l’imaginer faire quelque chose de différent de ce que nous l’avions habituellement vu faire auparavant était vraiment excitant.