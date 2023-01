Les créateurs de The Last of Us disent qu’ils ne veulent pas que la série de zombies « fonctionne encore et encore et encore »

Les passionnés d’apocalypse zombie sont prêts à arracher la chair vivante de la nouvelle série HBO Le dernier d’entre nousbasé sur la populaire franchise de jeux vidéo du même nom.

Le nouveau spectacle, créé par Craig Mazin (créateur de la mini-série HBO Tchernobyl) et Neil Druckman (auteur du jeu original), arrive au bon moment.

Les morts qui marchent a récemment conclu sa 11e et dernière saison sur AMC en novembre dernier, et les fans de zombies ont faim. Cependant, les fans de TWD ne devrait pas s’attendre à voir une série similaire de longue durée courir pour Le dernier d’entre nous — parce que les créateurs de la série ne le font pas.

Dans une récente interview avec Collider, Mazin et Druckmann ont déclaré que l’avenir de leur série, tout comme le sort de ses protagonistes, sera fini.

Mazin a partagé ses prévisions pour la série au-delà de sa première saison, qui intègre déjà les trois actes du scénario du premier jeu. Il a dit:

Les Le dernier d’entre nous a été publié pour la première fois par le développeur de jeux Naughty Dog en 2013 exclusivement pour Playstation, engendrant une extension de l’histoire de 2014 et une suite de 2020. Mazin dit que ce dernier contenu est l’endroit où les saisons futures tireront leur matériel d’histoire.

Druckman a ajouté :

« Ouais, je me souviens, au début, j’ai demandé à Craig et HBO, ‘Combien d’épisodes cette saison doit-elle avoir ?’ Et la réponse fut : « Autant que l’histoire l’exige, et pas plus. Et de même, ce serait notre approche pour les saisons futures de dire: « D’accord, ce sera autant de saisons que nécessaire pour atteindre cette fin, et pas plus. » «