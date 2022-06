Les créateurs de Stranger Things regrettent d’avoir tué un personnage dans la saison 4

Choses étranges la saison quatre a débuté la première partie avec une mort vraiment troublante, et même si cela a certainement donné aux téléspectateurs l’injection d’horreur qui leur avait été promise, les créateurs ont déclaré qu’ils regrettaient la décision.

Cependant, les frères Duffer ont révélé qu’ils auraient souhaité ne pas avoir choisi de tuer Chrissy en raison de sa grande chimie avec le métalleux non conformiste de Joseph Quinn, Eddie Munson.

Vous voyez, dans les événements qui ont précédé la mort de la pom-pom girl, elle a demandé l’aide d’Eddie dans le département de la drogue et le couple a fini par avoir une sorte de réunion réconfortante dans les bois.

Le moment présentait un grand potentiel pour le couple improbable, mais malheureusement, la scène a été filmée après la mort de Chrissy et son sort avait donc déjà été décidé.

S’adressant à TVLine à propos de leurs regrets, Matt Duffer a déclaré: « Nous avons toujours ces moments [of ‘What have we done?’].