Les créateurs de Stranger Things ont annoncé l’arrivée d’une actrice adorée dans la série

La nouvelle saison de Des choses étranges est l’une des versions les plus attendues par les utilisateurs de Netflix. Bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie confirmée, dans le cadre de la Semaine geek, les créateurs de la série ont confirmé l’arrivée de nouveaux personnages de la série et parmi eux se trouve une actrice très appréciée de la plate-forme. C’est que c’est une autre face visible du catalogue du service et cette nouvelle a impacté les fans. Ici, on vous dit de qui il s’agit.

Une actrice bien connue de Netflix rejoint Stranger Things

Préparez des grosses caisses et des cymbales car celui qui rejoint le casting de Des choses étranges n’est ni plus ni moins que Amybeth McNulty, le protagoniste de Anne avec un E. Cela a été rapporté par le frères duffer dans une courte vidéo publiée lors de la Geeked Week que Netflix a organisée ces jours-ci.

« Nous voulons annoncer la nouvelle aux fans de Stranger Things. Nous avons des nouvelles. Vous savez que nous sommes très fans d’Anne With an E et, eh bien, cette saison, nous l’aurons ici », ils ont exprimé alors que l’actrice canado-irlandaise apparaissait au milieu du clip.

Bien sûr, cela a attiré l’attention des fans et en même temps ils l’ont adoré, car il faut se rappeler qu’Amybeth est l’une des actrices les plus appréciées de Netflix et après l’annulation de sa série, elle a capturé encore plus d’adeptes. Les Duffers ont indiqué que leur personnage sera appelé Vicky et aura une intervention importante dans la série dans sa nouvelle saison.

Ce n’est pas tout. De plus, d’autres acteurs tels que Myles Truitt, qui fera une star du basket, Régina Ting Chen Oui Grace Van Dien, une pom-pom girl avec un sombre secret.