Les créateurs de Stranger Things affirment que la série Netflix ressemblera à celle de HBO Max

Netflix

Stranger Things est sur le point de présenter son quatrième lot d’épisodes et ses créateurs ont comparé le programme avec une autre émission très populaire. Ses paroles!

©IMDBchoses étranges

choses étranges est devenu l’un des grands phénomènes de Netflix réussissant à capter l’attention d’un large public qui est devenu en peu de temps fan du programme. Il y a déjà eu trois saisons de cette histoire de science-fiction et maintenant les fans attendent le début du quatrième lot d’épisodes qui a de nombreux problèmes à résoudre, comme le retour de Hopper de Russie.

Ce qui est certain, c’est que choses étranges Il a la voie tracée pour continuer à être un succès, avec un casting de luxe reconnu dans le monde entier grâce au Géant du Streaming et une intrigue engageante qui a du mystère, un peu d’action et des secrets à révéler. En ce sens, les créateurs de la série, Matt et Ross Duffer, ont laissé leurs sentiments concernant la saison suivante.

Les créateurs de Stranger Things avaient ceci à dire

« Nous l’appelons en plaisantant notre lot Game of Thrones parce qu’il est tellement étendu, donc je pense que c’est la chose la plus unique de la saison. La famille de Joyce et Byers a déménagé en Californie. Nous avons toujours voulu avoir cette esthétique de banlieue ET-esque, que nous avons finalement pu faire cette année dans le désert. Ensuite, nous avons Hopper en Russie et bien sûr nous avons un groupe qui reste à Hawkins. Il y a donc ces trois histoires, toutes liées mais de ton très différent. »mentionné duffer mat.

Pour sa part, Ross Duffer ajoutée: « Nous ne savions pas à quel point cette saison de Stranger Things allait être importante et nous ne l’avons même pas réalisé jusqu’à ce que nous soyons à mi-parcours, juste en termes d’histoire que nous voulions raconter cette saison. Game of Thrones est une chose à laquelle nous avons fait référence, mais aussi pour nous, il s’agit vraiment de révélations, dans le sens où nous voulions vraiment commencer à donner des réponses au public. »

Le quatrième volet de choses étranges sera divisé en deux lots d’épisodes, le premier atteindra Netflix le 27 mai, tandis que la deuxième partie fera de même le 1er juillet. D’autre part, après la première de cette série dans le Streaming Giant, hbo max préparer la préquelle Le Trône de Fer titré Maison du Dragon qui arrivera le 21 août sur cette plateforme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂